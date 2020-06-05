Fenerbahçe'den "9 sezondur şikeye rastlamadık" diyen TFF Başkanı'na: Yazıklar olsun Nihat Özdemir!

Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'in "9 sezondur şikeye rastlamadık" açıklamasına yanıt geldi.

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya adresinden gelen paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili açıklama yapacağını aktarıldı.

"Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00



TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.



Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."