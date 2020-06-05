TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "9 sezondur şikeye rastlamadık" açıklaması Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık." sözleri üzerine Fenerbahçe taraftarları Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.



Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı.



9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etti.