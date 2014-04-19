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Spor

'E-bilet uygulamasının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerin yüzde 95’inin sisteme entegre olamayı kabul ettiğini ve kalan iki kulüple de görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi

19 Nisan 2014 17:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören e-bilet uygulamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “E-Bilet sisteminin bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadesini kullandı. Kulüplerin yüzde 95’inin sisteme entegre olmaya onay verdiğini ve kalan iki kulüple de yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran açıklama şöyle:

"Bundan 3 yıl önce, 14 Nisan 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan 6222 sayılı Kanun'un zorunlu kıldığı E-Bilet sisteminin bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu vesileyle kıymetli kamuoyuna bu yasanın geçmişini ve bugüne gelirken yaşanan süreci hatırlatmak isterim.

Bildiğiniz üzere 14 Nisan 2011 tarihinde Kanunun yasalaşmasının ardından, Kulüpler Birliği Başkanlığım sırasında, o dönem görevde bulunan Federasyon yöneticilerimizle de görüşerek 1 yıl uygulama süresi olan Kanun için 2 yıl erteleme talep edilmiş ve TFF Başkanlığım sırasında TBMM bu ertelemeye ilişkin yasal düzenlemeyi gerçekleştirmiştir.
Federasyon Başkanı olduğum Şubat 2012'den itibaren Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu projenin hakkıyla hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai harcadık. E-Bilet ile ilgili iki büyük ihaleye çıkıldı. Bu ihalelerde 104 tura varan teklif süreçleri yürütüldü. Türkiye'nin önde gelen tüm finans kurumlarıyla görüştük. Elimizde bu projenin yeteri karlılıkta görülmediği için ihaleye girilmeyeceği belirtilen mektuplar var. Tüm ihale süreçleri TFF.org üzerinden kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sonuçları da sitemizden duyurulmuştur.
Kulüplerimizle 10 ay öncesinden başlayarak bilgilendirme toplantıları yaptık. Bu süreçte onlara her türlü avantajın sağlanabilmesi için uzun süren görüşmeler yürütüldü ve ortaya çıkan tablo kendileriyle paylaşıldı.

Kulüplerimizin %95'i bu sisteme entegre olmaya onay verdi ve kalan iki kulübümüzle görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor.
Sisteme entegre olmak bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kanununa riayet etmenin ötesinde tüm sporseverler olarak yıllardır özlemini duyduğumuz şiddetten ve küfürden uzak, sadece futbol heyecanıyla dolu maç seyretme keyfini yaşamanın temel koşulu olmuştur.

Gerçek futbolsever vatandaşlarımızın bu duygu ve düşüncelerle bir an önce PassoLig kayıtlarını tamamlayıp başka ülkelerde görüp imrenerek izlediğimiz maç atmosferini gerçekleştireceklerine inancım tamdır."

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