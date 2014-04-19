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Spor

E-bilet uygulaması başladı, tribünler boş kaldı

Tartışmalı e-bilet uygulaması Kayseri'de başladı. Kayseri Erciyesspor ile Trabzonspor arasındaki maça 2 bin kombine biletli izleyiciye ek olarak sadece 285 e-biletli seyirci geldi

19 Nisan 2014 12:11

Bu hafta uygulamaya konulan e-bilet sisteminin ilk uygulandığı maç ise Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor maçı oldu. 32 bin kişilik statta sadece  285 e-biletli seyirci vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirmeye çalıştığı Passolig uygulaması, Kayseri'de tribünleri boş bıraktı.

Erciyesspor'un  Trabzonspor ile oynadığı mücareleyi izlemek isteyen mavi-siyahlı taraftar stada giremedi.  Taraftarlarla kapı görevlileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırnken, Kayseri Erciyesspor- Trabzonspor maçını Passolig kartı bulunan 285 kişi izledi. Ancak, Erciyesspor'un kombine biletli 2 bine yakın taraftarı ile 32 bin kişilik Kadir Has Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı.

Bu arada Trabzonsporlu yöneticiler,  bordo-mavili takım seyircisi için tahsis edilen bin 200 kişilik tribüne, küfür ve hakaret edici tezahürat yapmamaları için uyarıcı pankart astı. Trabzonspor taraftarına ayrılan bölümde de boşluklar dikkat çekti.

 

E-bilet derbiyi vurdu

 

75 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda "e-bilet" uygulamasından dolayı siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmaya beklenenin altında ilgi gösterdi.

Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda 30 bin civarında Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor.

 

‘Dönüş yok’

 

Öte yandan Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Mete Düren, son günlerin tartışılan konusu "e-bilet"le ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Düren eleştirilere neden olan sistemin iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı. Altı çizilen nokta, e-bilete geçişin yasal bir zorunluluk olduğuydu.

 

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