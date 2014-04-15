Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde e-bilet krizi kapıda

Fenerbahçe maçı, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım yolunda Beşiktaş için hayati anlam taşıyor. Ancak e-bilet uygulamasına denk gelen derbi, Kartal’ı tam destekten mahrum bırakabilir. Bir çok taraftar grubu e-bileti protesto etmek için maça girmemeyi tartışıyor.

Beşiktaş, pazar günü ligin son derbisinde e-bilet uygulaması nedeniyle Atatürk Olimpiyat’ı dolduramama tehlikesiyle karşı karşıya. Biletler cuma satışa çıkta ama ilk gün sadece 2 bin 500 kişi ilgi gösterdi.

G.Saray derbisinde 80 bine yakın rekor taraftara oynayan Kartal, Devler Ligi’ne doğrudan katılım için kazanmak zorunda olduğu F.Bahçe maçında ilk defa uygulanacak e-bilet nedeniyle taraftarının desteğinden mahrum kabalilir. Hürriyet'ten Kenan Başaran'ın haberine göre, Uygulamanın yeni başlaması, taraftarların kafasında cevaplanmayan sorular olması ve bazı taraftar gruplarının da e-bilet’e karşı olmasından ötürü satışlar yavaş gidiyor. Şu ana kadar toplam 50 bin Passolig kartı satıldı ve bunların 15 binini Beşiktaşlılar aldı. Ancak kart alan siyah beyazlıların henüz 3 bin 500’ü derbi biletini yükledi. Maça 18 bin kişi ise kombine ile girecek.

Tribün grupları dağılacak mı?

Çarşı dahil siyah beyazlı bir çok taraftar grubu uygulamayı protesto için derbiye gitmemeyi tartışıyor. E-bilet ile kulüplerin eli özellikle kemikleşmiş taraftar gruplarına karşı güçleniyor. Kulüpler istemezse örneğin Çarşı, Ultraslan ve Genç Fenerbahçeliler gruplarının mensupları aynı tribünde yer alamayacaklar.

Kulüpler isterse bazı tribünlerin kime satılacağını kendileri belirleyecek. Kulüpler önemli taraftar gruplarını aynı tirbünde toplanmalarını isterlerse gruplar dağılmayacak. Ancak herkesin TC’sine kadar tüm bilgilerine sahip olacakları için özellikle olası protestolarda taraftarlara karşı e-bileti bir koz olarak kullanabilecekler.

'Fişleniyoruz' endişesi giderilemedi

E-biletle birlikte tüm taraftarlar kişisel bilgilerini kulüpler ve TFF’ye veriyor. Bu verilere İçişleri ve Maliye Bakanlıkları erişebilecek. Söz konusu bilgilerin saklanması konusunda da bir sınır yok. Bu bilgiler Passolig hizmetini veren banka tarafından da kullanılacak. Passolig’in sahibi banka esasen bu işe kendisine kredi kartı müşterisi elde etmek için giriyor. Anlaşma 10 yıllık. Bir çok Anadolu kulübü Passolig ile birlikte pazarlama haklarını da devretti. Taraftarlar gözbebeğine kadar okuyabilen kameralarla da gözetim altında olacak. Kendi kartını başkasına veren de onu alan da özellikle bir olay esnasında yakalandığında ceza alacak.

E-biletiyle koltuğunun olmadığı tribüne giden taraftar kapıda “Yanlış kapıdasınız” diye uyarılıyor. Kaçaklara karşı veya yanında Passolig’i olmayan ve şarjı da bitenlenlere seyyar gişe yetişiyor.

Taraftar Hakları Derneği e-bilete karşı çıkıyor

Taraftar Hakları Derneği Başkanı Devrim Cem, e-biletin taraftarı sadece suçlu gören 6222 sayılı yasanın ürünü olduğunu belirterek, “Amaçlanan taraftarı müşteriye dönüştürüp örgütlülüğünün yok edilmesidir” dedi.

12 soruda Passolig

Passolig nedir?

Üzerinde tüm kimlik bilgilerinizin fotoğrafınızla birlikte yer aldığı bir kart. Maçlara elektronik bilet (e-bilet) almanız için şart olan bir kart. Dört büyüklerin taraftarları 25, diğer kulüp taraftarları ise 15 TL’ye www.passolig.com.tr’den başvurarak alacaklar.

Maç bileti nasıl alınacak?

Passolig sahipleri, www.passo.com.tr’den e-bilet alabilecek. Passolig’inde para yoksa herhangi bir banka kartıyla da ödemesini yapabilir. E-bilet hem Passolig’e yükleniyor hem de kişinin cep telefonuna gönderiliyor.

Kaç tür Passolig kartı var?

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli olmak üzere üç çeşit Passolig Kartı var.

Turnikeden nasıl geçilecek?

Turnikeye gelen taraftar Passolig’ini okutacak. Güvenlik ekranında taraftarın fotoğarafıyla Passolig’teki eşleniyor ve bilet de alınmışsa içeri alınıyor. Görüntü eşleşmiyor ve bilet yoksa taraftar içeri alınmıyor.

Başkasının Passolig’i ve biletiyle maça girilebilecek mi?

Hayır. Ancak iki Passolig sahibi birbirlerine biletlerini transfer edebilecekler.

Bir kişi birden fazla Passolig alabilecek mi?

Her Passolig için bir TC Kimlik numarası lazım. Banka ve kredi kartı Passolig’lerden sadece tek bir kulübün kartı alınabilirken, ön ödemeli Passolig kartından tüm kulüplerinki alınabiliyor.

Kaç kulüp Passolig sistemini kabul etti?

Uygulama dahilindeki 18 Süper Lig ve 19 PTT 1. Lig kulübünden; yani toplam 37 kulüpten 35’i sisteme geçişi onayladı. Sadece Kasımpaşa ve Fenerbahçe dahil olmadı.

Tüm kulüpler sisteme Passolig markasıyla mı girmek zorunda?

Değiller. Örneğin Passolig’e girmeyen Fenerbahçe başka bir isimle kendi kartını yapabilir. Ancak e-bilet sistemine illa ki geçmek zorunda. Geçmeyen Süper Lig takımları maç başına 100 bin, PTT kulüpleri ise 80 bin lira ceza ödeyecek. Kendi sistemini kuran kulüpler de tüm bilgileri TFF Merkezi Bilet Sistemi Portalı ile paylaşmak zorunda.

Passolig ile anlaşan kulüplerin kazancı ne olacak?

Misal dört büyüklerde kartın 8 TL’si Passolig hizmetini veren firmaya, 17 TL’si ise onlara kalacak. Passolig firması kendisiyle anlaşan kulüplerin statlarına tüm kamera ve turnike sistemini kuracak.

Bir Beşiktaşlı, Beşiktaş logolu kartıyla istediği zaman Fenerbahçe veya Galatasaray maçına gidebilecek mi?

Eğer kulüpler diğer kulüp taraftarları için bir kontenjan ayırmışlarsa gidebilecekler. Ön ödemeli kartlar için de kulüplerin kontenjan ayırması gerekiyor.

Yurtdışından gelen misafiriniz maça gidebilecek mi?

Evet. Pasaportunu kullanarak o da önce Passolig sonra da e-biletini alıp maça girebilecek.

Passolig’iniz yok ve stat önünden geçerken bir anda maça gitmek isterseniz bu mümkün olacak mı?

Evet. İnternetten başvurunuzu yapıp biletinizi alıp maça girebileceksiniz. Kart elinize geçmese de TC numarınız sisteme kaydolacağı için bilet alabileceksiniz.

Fenerbahçe kendi e-biletini yapacak

PASSOLİG’e girmeyen Fenerbahçe, kendi e-biletini kendisi çıkarmayı planlıyor. Halihazırda 320 Fenerbahçe Kartı’ndan 12 milyon lira kazanan Kanarya böylece bu gelirini de korumuş olacak. Fenerbahçe, 1 milyon Euro’luk yatırımla yeni sezonda kendi e-bilet sistemine geçmeyi planlıyor.

- Gişe ve turnikelere 24 adet oynar başlık kamera konuldu.

- Olay anını zoom’layan 16 adet yeni sistem kamera yerleştirildi.

- Olimpiyat’a yüksek çözünürlüklü 141 adet güvenlik kamerası monte edildi.

- Passolig işletmecisi dış ortama da 83 adet sabit kamera yerleştirdi.

Taraftar görüntleri 4 merkeze gidiyor

1 Görüntüler statta kulüp odasında izleniyor.

2 Statta bir de polisin görüntü odası var.

3 Görüntüler TFF binasına da gidiyor.

4 Tüm görüntüler Türk Telekom’da depolanıyor.

Passolig’in ön yüzünde kişinin ismi arkasında fotosu var.

Passolig, turnikeye okutulunca kayıtlı bilgiyle eşleniyor.

Sistemdeki kayıtla turnikedeki kişi aynı değilse geçiş yok.

Bedava cezalı maç kalktı!

Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen saha kapatma maçlarında sadece kadın ve çocuklar maçları izliyordu. Ancak bundan sonra kadın ve çocuklar bu maçlara girebilmeleri için Passolig alması gerekecek. Bilet yine ücretsiz olacak ama Passolig’e para verecekleri için ‘ücretsiz maç’ esprisi de ortadan kalkmış oluyor.

‘Satış düşük e-biletinizi alın’

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, taraftarlara çağrıda bulunarak bir an önce Passolig almalarını istedi.

Derbinin e-bilet satışının düşük seyretmesi Beşiktaş yönetimini de telaşlandırdı. Manevi desteğin yanısıra maddi olarak da derbiden beklentisi olan kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftardan bir an önce Passolig almalarını istedi.

Bakan 'hayır' dedi

Ahmet Nur Çebi, “Kağıt bilet devri kapandı. Taraftarlarımız bir an önce Passolig kartlarını alarak Fenerbahçe derbisinde tribündeki yerini alsın” dedi.

E-bileti gelecek sezona kaydırmak için Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile görüştüklerini de kaydeden Çebi, “Bakanımız ise bu uygulamanın Fenerbahçe maçından itibaren geçerli olacağını söyledi. Biz de saygı duyduk. Şimdi taraftarlarımız derbi için mecburen Passolig alacak” dedi. İsmail Er