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Spor

Fenerbahçe: Ceza dahi alsak e-bilet uygulamasını yapmayacağız

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'ın tekrardan cezaevine girmesine ilişkin, 'Bu tür davalarla ilgili onlarca kanun çıktı. Benim tahminim inşallah bu karar çıkabilir' dedi

18 Nisan 2014 22:24

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım’ın Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararına karşı yaptığı itirazların reddedilmesine ilişkin “3,5 aydır ülkenin tüm yetkililerinin hepsiyle görüşme yaptık. Bu tür davalarla ilgili onlarca kanun çıktı. Benim tahminim inşallah bu karar çıkabilir” dedi.

Mahmut Uslu, taraftar gruplarının karşı çıktığı e-bilet uygulamasını bu sene uygulamayacaklarını belirtti. Uslu, “Biz bu yıl e-bilet uygulamasını ceza bile olsa yapmayacağız. Gelecek yıl da taraftarımızı zor duruma düşürmeden bir şey düşüneceğiz” dedi.

Mahmut Uslu basın açıklamasında şunları söyledi:


“Beklenen toplantıyı yaptık. Herhangi bir şekilde önümüzdeki günlerde oluşacak şeyleri bekleme kararı aldık. 3,5 aydır ülkenin tüm yetkililerinin hepsiyle görüşme yaptık. Yeniden yargılanma ile ilgili hiçbir cevap almadık. Bir uygulama da görmedik. Biz ümidimizi hala devam ettiriyoruz. AYM'ne başvurumuz var. Önümüzdeki hafta bu kararın da bir an önce çıkmasını bekliyorduk. Bu tür davalarla ilgili onlarca kanun çıktı. Benim tahminim inşallah bu karar çıkabilir. Bu aşamada sizlere söyleyeceğimiz bir şey yok.

 

E-bilet konusu

 

Biz bu yıl e-bilet uygulamasını ceza bile olsa yapmayacağız. Gelecek yıl da taraftarımızı zor duruma düşürmeden bir şey düşüneceğiz.

 

'Veda değil maç toplantısı'

 

Aziz Yıldırım’ın yaptığı veda toplantısı değil maç toplantısıydı. Her zaman Samandıra’ya gidiyor, gidecektir de.”

 

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