TFF Başkanı Demirören: Beşiktaş Başkanı olarak...

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılış töreninde yaptığı konuşmadaki gafıyla katılımcıları gülümsetti. Başkan Fikret Orman'ın ardından kürsüye çıkan TFF Başkanı Yıldırım Demirören konuşurken önce "Beşiktaş Başkanı olarak..." diye başladığı sözlerini Federasyon Başkanı olarak diye tekrarladı. Bu esnada gülüşmeler yaşandı.

Yıldırım Demirören, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Beşiktaş başkanı olarak....Pardon, Federasyon başkanı olarak size çok teşekkür ediyorum." deyince salonda daha sıcak bir ortam oluştu. Demirören, ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanım bu stadın yapılmasında ne kadar katkınız olduğunu ben biliyorum" diyerek Erdoğan'a teşekkürlerini de sundu.