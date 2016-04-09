Vodafone Arena açılışı öncesi davetiye krizi

Beşiktaş’ta Vodafone Arena’nın yarınki açılışı ve pazartesi günkü Bursaspor maçını kimlerin izleyeceğine ilişkin belirsizlikler devam ederken, Fikret Orman yönetimine yakın Ankara’daki bir derneğe 300 davetiye gittiği iddiası tartışmaya yol açtı. Beşiktaş Kulübü üyelerinin ve taraftarlarının kurduğu 150’ye yakın dernekten büyük çoğunluğuna açılış davetiyesi ve öncelikli bilet satışı hakkı verilmediği bilinirken, bir derneğin çok sayıda davetiyeyi üyelerine verdiği haberi bazı kaynaklarca doğrulandı. Ayrıca Hollanda’daki bir derneğe de 50 bilet verilmesi diğer derneklerin tepkisine neden oldu.

Tepki korkusu

Beşiktaş Vodafone Arena’nın yarınki açılış törenini ise kimlerin izleyeceği konusu hâlâ netlik kazanmadı. 2 bin 500 civarındaki Divan Kurulu üyesi, kulüp tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağı törene çağrılırken, yine eski yöneticiler ve kulübe hizmet eden profesyonellere özel davet gittiği sızan bilgiler arasında. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin de bazı hatırlı iş adamlarına verilmek üzere davetiye aldığı iddia edilmekle birlikte bu biletlerin kime gittiği konusu sır gibi saklanıyor. Beşiktaş Kulübü’nün yönetim ve üst düzey profesyonelleri de “Bizim bilgimiz dahilinde değil” diyerek açılış törenine ilişkin sır perdesini doğruladılar. Yine açılışı kaç bin kişinin izleyeceğine yönelik net bir bilgi edinilmiş değil. Kulübe yakın kaynaklar, açılış için “3 binden biraz fazla davetli” ifadesini kullanırken, Saray’a yakın kaynaklar bu sayının 5 bin olduğunu ifade ettiler. Açılıştaki seyirci kısıtlamasının, TT Arena Stadı açılışı benzeri bir protestoya engel olmak için yapıldığı da biliniyor. Törendeki güvenlik uygulaması ise en üst düzeyde gerçekleşecek.