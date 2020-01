Tezkere TSK'ya sınır ötesi harekat imkanı tanıyacak

Irak ve Suriye'deki tehdit algısının birbirinden bağımsız olmadığı gerekçesiyle hazırlanan tezkere uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektirdiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahale yetkisi bulunuyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından imzalanan tezkere şöyle: "Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çercevesinde gerekli her türlü tedbiri almak Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir sekilde korumak ve kollamak gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut şümul miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin olacak sekilde TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 4/10/2014 tarihinden itibaren bir yıl süre ile izin verilmesine anayasanın 92 maddesi uyarınca arz ederim."

Tezkerenin gerekçesi

Başbakan Davutoğlu tarafından imzalanan, Irak ve Suriye için tek metin olarak hazırlanan tezkerenin gerekçesinde, "Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük risk ve tehditler, son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi biçimde artmıştır. Irak'ın kuzey bölgesinde, silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir. Öte yandan, Suriye ve Irak'ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditde de önemli artış gözlenmektedir. Nitekim bu nedenle, BM Güvenlik Konseyi, 2170 ve 2178 sayılı kararlarıyla Irak ve Suiriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış, IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı BM üyesi tüm ülkelere, 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.