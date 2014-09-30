Tezkere kapalı oturumda görüşülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye gelecek tezkere veya tezkerelerin 'muhtemelen' kapalı oturumda görüşüleceğini söyledi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Elitaş, parlamento muhabirleriyle sohbet ederken, Irak ve Suriye tezkerelerinin süresinin ekim ayında dolduğunu belirterek, "Meclis'e tek tezkere de gelebilir, iki ayrı tezkere de gelebilir. Teknik olarak tek tezkere olabilir. Bunda sıkıntı yok" dedi.

"Tezkere'nin kabulüyle ilgili 1 Mart'taki gibi bir durum yaşanabilir mi?" sorusuna, bugün yaşanan durumun 1 Mart'tan farklı olduğunu dile getiren Elitaş, "Bugün ülkemize karşı açık tehdit var. Top mermileri düşüyor. Türkiye 'nin kendisi için alması gereken tedbirler söz konusu" karşılığını verdi.

Elitaş, gelecek tezkere veya tezkerelerin Genel Kurul'da nasıl görüşüleceği sorusu üzerine, "muhtemelen kapalı oturumda görüşülecek" dedi.









AK Parti Grubu'ndan bazı milletvekillerinin Hacca gittiğini belirten Elitaş, 40-50 milletvekilinin Hac ve diğer gerekçeler nedeniyle 2 Ekim'deki tezkere görüşmelerinde bulunmayacağını söyledi.