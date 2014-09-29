Muhalefet tezkerelerin içeriğini bekliyor

Muhalefet partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olanr Suriye ve Irak tezkerelerinde gösterecekleri tavır merak ediliyor. HDP ve MHP, PKK'nın nasıl tanımlanacağını beklerken, CHP ise IŞİD'e terör örgütü denilip denilmeyeceğine göre tavır gösterecek.

CHP askeri harekata karşı

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: IŞİD terör örgütü olarak tanımlanacak mı bilmiyoruz. Türkiye, bölgenin en önemli ülkesidir. Suriye, Irak tarihi komşularıdır. Bu komşularla yüzyıllarca beraber yaşayacağız. Türkiye kara askeri harekatının parçası olarak IŞİD'e karşı harekete kalkıştığı takdirde bunun gelecek dönemlerde Türkiye'nin bölge siyasetine etkisi olumsuz olacaktır. ABD ve diğer ülkeler, uluslararası koalisyon buradan ayrılıp gidecektir. Ama Türkiye, bu ülkelerle yaşamaya devam edecektir.



IŞİD'in kafa kesen, vahşi uygulamalarına Türkiye'nin elbette seyirci olması düşünülemez. Türkiye, batı ittifakını, bu konudaki uluslararası koalisyonu desteklemek, bunun içinde de yer almak zorundadır. Ama askeri hareket, işin olmaması gereken boyutudur. Bunun dışında hangi destekler verilebilirse, Türkiye elbette bu desteği uluslararası koalisyona vermelidir.

MHP: Cumhurbaşkanı ABD'nin tüm isteklerini onaylamaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan: Türkiye'nin IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon için ne yapacağına ABD Dışişleri Bakanı karar vermektedir. AKP, Türkiye'yi güvenilir devlet olma modundan mahalle kavgalarının içinde bir moda sürüklemiştir. Türk dış politikasını ilgilendiren en önemli konuda yetkisiz Cumhurbaşkanı tarafından ABD ile müzakere yapılmaktadır. Yetkisiz Cumhurbaşkanı da alışageldiğimiz u dönüşlerinden birini daha yaparak ABD'nin tüm isteklerini onaylamaktadır. Daha da vahimi Başbakan'ın olandan bitenden haberinin olmamasıdır. 'Muhatabınız benim' diyen Başbakan'ı yurtdışında muhatap alan yoktur. Tezkereler önümüze gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Tezkerenin tek mi çift mi geleceği, yarın mı bugün mü geleceği, muhteviyatı, tek ülkeyi mi iki ülkeyi mi kapsayacağı belli değil.

HDP: Tezkere savaş demek, kan demek, gözyaşı demek

HDP Muş Milletvekili Demir Çelik: Öncelikle AKP ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aklını başına almalıdır. 35 yıldır her türlü yöntemi halka reva görerek uyguladılar. Artık, bundan vazgeçsinler. PKK 20 aya yakın süredir çatışmasızlık, eylemsizlik ve süresiz ateşkes uyguluyor. Görünen o ki; AKP bir kez daha savaştan medet umarak halkı teslim almaya çalışıyor. Tezkere savaş demek, kan demek gözyaşı demek. Biz özgürlükten yanayız. Savaşa hayır diyoruz ve tezkereye ret oyu vereceğiz.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan: Biz geçmişten beri savaş tezkerelerine karşı çıkmış bir partiyiz. Kaldı ki; Irak ve Suriye’nin siyasi durumları tamamen değişmiştir. Benim tavsiyem hükümete bu kadar acele etmesinler. Vermesinler vermemeliler. Meclis’e gelmemeli. Görüşülmemelidir. Çok açık söylüyoruz, tampon bölge sevdasından bir an önce vazgeçmeleri lazım. Bunun karşılığında başkaları kırmızı hat, yeşil hat koymaya başlarsa bu çok tehlikeli olur.