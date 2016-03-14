"Terörle yaşamaya alışmalıyız" diyen Selvi'den eleştirilere yanıt: Bir İsviçre ya da Danimarka değiliz

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, Ankara’nın merkezinde meydana gelen, 37 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili “Bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor” ifadesi sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkiler üzerine Selvi, NTV canlı yayınına tekrar katılarak "Ülkemiz bir İsviçre ya da Danimarka değil. Çıkıp da her şey güllük gülistanlık desem hayatını kaybedenlere saygısızlık olur" dedi.

Abdülkadir Selvi'nin açıklaması şöyle:

"Yayının başında bir ifade kullandım. Sosyal medyada bunu istismar etmeye kalkışıyorlar. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durum ciddi bir durum. Bunu normal bir durum gibi göstermek hem olayın büyüklüğünü görmemek olur, hem millete karşı saygısızlık olur. Bakın 10 Ekim'de Ankara'da patlama oldu, canlı bomba eylemi oldu 103 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 Şubat'ta 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 34 kişi öldü. Belki bunun bir ya da ikisi canlı bomba. Türkiye ciddi bir tablo ve terör dalgasıyla karşı karşıya. Burada devletin yapacağı şeyler var yapması gerekir, milletin de durumun geçici olmadığını görmesi gerekir" diyerek insanların dikkatli olması gerektiğini ve yaşadığımız ülkenin bir İsviçre ya da Danimarka olmadığını belirtti. Selvi. "Çıkıp da her şey güllük gülistanlık desem hayatını kaybedenlere saygısızlık olur" dedi.