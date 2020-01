"Terörle yaşamaya alışmamız lazım" diyen Yeni Şafak Temsilcisine sosyal medyadan tepki: Olayı deprem sanıyor!

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve en az 34 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. "Bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Selvi'yi kullanıcılar, "Herhalde terörü deprem sanıyor" sözleriyle eleştirdi.

NTV canlı yayınına katılan Selvi, “Evet canımız acıyor ama bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor” dedi. Ankara’daki patlamadan yaklaşık üç saat sonra, Facebook ve Twitter’ın yetkililer tarafından engellendiği dakikalarda gelen bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Selvi, Ekşi Sözlük’te ve Twitter’da sert ifadelerle eleştirildi. Abdulkadir Selvi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:



Abdulkadir Selvi diyor ki 'bir süre terörle yaşamaya alışmalıyız.' Yani her an her yer patlayabilir. Dünya liderinin ülkesinde oluyor bunlar