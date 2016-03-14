"Terörle yaşamaya alışmamız lazım" diyen Yeni Şafak Temsilcisine sosyal medyadan tepki: Olayı deprem sanıyor!

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve en az 34 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. "Bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Selvi'yi kullanıcılar, "Herhalde terörü deprem sanıyor" sözleriyle eleştirdi.

NTV canlı yayınına katılan Selvi, “Evet canımız acıyor ama bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor” dedi. Ankara’daki patlamadan yaklaşık üç saat sonra, Facebook ve Twitter’ın yetkililer tarafından engellendiği dakikalarda gelen bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Selvi, Ekşi Sözlük’te ve Twitter’da sert ifadelerle eleştirildi. Abdulkadir Selvi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:



Abdülkadir Selvi: Bir Süre Terörle Yaşamaya Alışmamız Lazım.

Ne kadar bir süre??? pic.twitter.com/XwsPdPQeNx — BURAK YILMAZ (@byburak_yilmaz) 14 Mart 2016

Bol bol Kızılay meydanında gez #AbdülkadirSelvi sonuçta teröre alışmak gerekiyor — Cansu ♎️ (@cancucuk) 14 Mart 2016

Abdulkadir Selvi diyor ki 'bir süre terörle yaşamaya alışmalıyız.' Yani her an her yer patlayabilir. Dünya liderinin ülkesinde oluyor bunlar — Yılmaz (@mygok94) 14 Mart 2016

Abdülkadir Selvi herhalde terörü deprem zannediyor — Necmiye Alpay (@necmiyealpay) 14 Mart 2016

Hah işte, bu dil hele de gazetecilerden çıkmaya başladıysa çok tehlikeli

Abdülkadir Selvi: “Bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor” — Serif Turgut (@Ljiljantr) 13 Mart 2016

abdülkadir selvi: "terörle yaşamaya alışmamız lazım" demiş. ben niye alışayım ki? evladını yitirse böyle geniş konuşabilir miydi? — selda alkan (@seldalkan) 13 Mart 2016

Abdülkadir Selvi'nin konuşmasına dikkat. Ankara son terör saldırısından itibarını yeniden kazanacağı bir PR hamlesi çıkarma arayışında... — nesrin nas (@Nesrinnas) 13 Mart 2016