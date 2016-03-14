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Yeni Şafak Temsilcisi: Terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor!

Selvi'nin tartışma yaratan açıklaması Ekşi Sözlük’te ve Twitter’da sert ifadelerle eleştirildi

14 Mart 2016 09:08

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, Ankara’nın merkezinde dün akşam meydana gelen, en az 37 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili “Bir süre terörle yaşamaya alışmamız gerekiyor” yorumu yaptı. 

Ankara’daki patlamadan yaklaşık üç saat sonra, Facebook ve Twitter’ın yetkililer tarafından engellendiği dakikalarda Selvi'nin NTV canlı yayınında yaptığı bu açıklama sosyal medyada tepki çekti. Selvi, Ekşi Sözlük’te ve Twitter’da sert ifadelerle eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, devletimizin tüm kurumlarının milletimizle iş birliği içinde yürüttüğü terörle mücadele mutlaka başarıyla neticelenecek, terör dize getirilecektir" demişti.

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