'Terörle Mücadele Şubesi'nin çekmecesinden Erdoğan'ınki dahil 101 ses kaydı çıktı' iddiası

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde bulunan 2 harddiskte yapılan incelemede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere tüm bakanların dinlenen telefonlarından elde edilen ses kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

Toygun Atilla'nın Hürriyet'te yayınlanan haberine göre, ses kayıtları depolanan 101 isim arasında büyükelçiler, akademisyenler ve çok sayıda bürokrat da var. Dinlemeler 2010-2013 arasında gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 80 şüphelisi bulunan soruşturmada dün 21 polis hakkında gözaltı kararı aldı. İstanbul merkezli yapılan operasyonda 9 ilden gözaltılar oldu.

Olay şöyle gelişti:

Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) soruşturmasını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 76 polis, 22 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de bulunduğu 16 polis şefi tutuklanmış, 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koyulmuş, 56 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yapılan incelemede eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ‘Emin’ kod adıyla dinlendiği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmelerinin de tape haline getirildiği tespit edilmişti. Bu soruşturmanın devamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Selam Tevhid soruşturmasının yürütüldüğü birimdeki bilgisayar, harddisk ve dosyaların incelenmesi talimatını verdi. Soruşturmanın yürütüldüğü odadaki çalışma masasının çekmecesinde 2 harddisk bulundu. W1D2FHSF ve W1D2FJB4 seri numaralı harddisk’ler 1000 GB kapasiteli ve SEAGATE markaydı.

İmhası gerekiyordu

İnceleme sonunda harddisklerin içinde telefon dinlemeleri sonunda elde edilmiş ses kayıtları olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sonunda imha edilmesi gereken ses kayıtları imha edilmemiş ve depolanmıştı. 101 kişiye ait ses kaydının içinde Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere tüm bakanların 2010-2013 tarihleri arasında yaptıkları telefon görüşmeleri vardı. Ortaya çıkan bu yeni delil üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul polisine operasyon talimatı verdi. Dün yapılan operasyonlarda, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u tutuklandığında Silivri Cezaevi’ne götüren Emniyet Müdürü Gafur Ataç’ın da aralarında bulunduğu 21 polis gözaltına alındı.

Hapisteki şüpheliler

Soruşturma dosyasında halen tutuklu olan eski Terörle Mücadele Şube Müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ile Emniyet Müdürleri Ertan Erçıktı, Hayati Başdağ, Kazım Aksoy, Serdar Bayraktutan da şüpheli olarak bulunuyor. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde cezaevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilerek ifadeleri alınacak. Savcılık kaynakları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan incelemelerde bazı bilgisayarların içindeki bilgilerin geri getirelemez şekilde silindiğini, bazı harddisk’lerin ve bilgisayarların ise Emniyet dışına çıkartıldığının belirlendiğini öne sürdü. Soruşturmanın bu 2 tespit üzerine de sürdürüldüğü kaydedildi.

'Hayırlı olsun, yazıklar olsun'

Operasyon sırasında gözaltına alınan 21 polis arasında, daha önce iki kez gözaltına alınarak serbest bırakılan eski Başkomiser Mehmet Işık da vardı. Mehmet Işık, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolü için getirildiğinde, “Devlete sızan Acem yılanları, hapishaneye giden vatan evlatları. Aynı saçmalıklar... Üçüncü kez gözaltına alınıyorum. Yeni Türkiye. Herkese hayırlı olsun. Yazıklar olsun” diye bağırdı. Mehmet Işık sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken de “Kimseden korkumuz yok. Yaptığımız tüm işler hukuka uygundu. Tiran’dan korkmuyoruz” dedi.

İşte o isimler:

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı), Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu (Başbakan), Bülent Arınç (Başbakan Yardımcısı), Prof. Dr. Beşir Atalay (Başbakan Yardımcısı), Ali Babacan (Başbakan Yardımcısı), Prof. Dr. Yalçın Akdoğan (Başbakan Yardımcısı), Prof. Dr. Numan Kurtulmuş (Başbakan Yardımcısı), İsmet Yılmaz (Milli Savunma Bakanı), Efkan Ala (İçişleri Bakanı), Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı), Sadullah Ergin (Eski Adalet Bakanı), Bekir Bozdağ (Adalet Bakanı), Hayati Yazıcı (Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı), Binali Yıldırım (Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı), Lütfi Elvan (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı), Mehdi Eker (Tarım ve Gıda Bakanı), Prof. Recep Akdağ (Sağlık Bakanı), Cevdet Yılmaz (Kalkınma Bakanı), Fatma Şahin (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı), Prof. Dr. Veysel Eroğlu (Orman ve Su İşleri Bakanı), Mehmet Şimşek (Maliye Bakanı), Muammer Güler (Eski İçişleri Bakanı), Zafer Çağlayan(Eski Ekonomi Bakanı), Mehmet Ali Şahin (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı), Faruk Nafiz Özak (Eski Devlet Bakanı), Cemal Yılmaz Demir (Samsun Milletvekili), Doç. Dr. İbrahim Korkmaz (24’üncü Dönem AK Parti Düzce Milletvekili), Nurettin Nebati (24’üncü dönem AK Parti İstanbul Milletvekili), Feramuz Üstün (24’üncü dönem Gümüşhane Milletvekili), Abdulhamit Gül (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı), Hayrettin Çakmak (AK Parti 23’üncü dönem Bursa Milletvekili), Seracettin Karayağız (AK Parti 23’üncü dönem Muş Milletvekili), Faruk Koca (AK Parti 23’üncü dönem Ankara Milletvekili), Şükrü Ayalan (AK Parti 22, 23, 24’üncü dönem Tokat Milletvekili), Saadettin Ayan (AK Parti 23’üncü dönem Erzurum Milletvekili), Mustafa Eyiceoğlu (AK Parti 22’nci dönem Mersin Milletvekili), Feyzullaj Kıyıklık (AK Parti 23’üncü dönem İstanbul Milletvekili), Abdulkadir Kart (AK Parti 22’nci dönem Rize Milletvekili), Hakan Fidan (Eski MİT Müsteşarı), Edip Ali Yavuz (Milli İstihbarat Teşkilatı Özel Kalem Müdürü), Nuh Yılmaz (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı-Basın Danışmanı), Ömer Önhon (İspanya Büyükelçisi), Musa Kulaklıkaya (Moritanya Büyükelçisi), Hasan Doğan (Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü), Mustafa Varank (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), Sefer Turan (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), Ahmet Ertürk (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), Lütfullah Göktaş (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), Durmuş Ali Sarıkaya (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı), İsmail Küçükbayrak (Başbakanlık Başdanışmanı), İsmail Cesur (Başbakanlık Danışmanı), Ertan Aydın (Başbakanlık Danışmanı), Osman Sert (Başbakanlık Basın Danışmanı), Yunus Emre Karaosmanoğlu (Başbakanlık Özel Kalem Müdürü), Ruhi Özbilgiç (Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı), Ulvi Saran (Kamu Güvenliği Müsteşarı), Kudret Bülbül (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı-Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı), Yusuf Tekin (Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Erdal Celal Sumaytaoğlu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Bilal Çoşkun (TBMM Başkan Müşaviri), Adnan Boynukara (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri), Yaşar Bahçeci (Kırşehir Belediye Başkanı), Remzi Aydın (Eyüp Belediye Başkanı), Prof. Dr. Yekta Saraç (YÖK Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Zafer Gül (eski Marmara Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Mehmet Karaca (İTÜ Rektörü), Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Nihat İnanç (Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Halil Güneş (İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı), İbrahim Eren (TRT Genel Müdür Yardımcısı), Nasuhi Güngör (TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı), Kemal Öztürk (AA Genel Müdürü), Mustafa Yılmaz (EDPK Başkanı), Ahmet Şirin (BDDK Başkanı), Halil Aydoğan (Vakıfbank Genel Müdürü), Mehmet Emin Özcan (Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Mehmet Aycı (Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri), Şeref Şensöz (TBMM Personel ve Muhasebe Müdürü), Zafer Demircan (Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü), Zeynettin Kasımoğlu (Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü), Yücel Serdar (Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü 15’inci Bölge Müdürü), Hayrettin Demircan (Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörlerle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı), Musa Can (TCDD Teftiş Kurulu Başkanı), Mehmet Emin Ekmen (AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı), Zafer Çubukçu (Başbakanlık Müşaviri), Furkan Torlak (Başbakanlık Danışmanı), Nihat Tosun (Sağlık Bakanlığı Müsteşarı), Serkan Çömen (Çalışma Bakanlığı Özel Kalemi), Bekir Aydoğan (Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı), Sefa Sadık Aytekin (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Prof. Dr. Temel Kotil (THY Genel Müdürü), Prof. Dr. Yılmaz Çolak (Polis Akademisi Başkanı), Prof. Dr. Osman Özcan (Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Adnan Yüksel (Biruni Üniversitesi Rektörü), Abdulvahap Yılmaz (Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanı), Erkan Çiçek (Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanı), Veysi Kurt (TCDD Genel Müdür Yardımcısı), Alparslan Bayraktar (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi), Cemal Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklar Daire Başkanı), Hüsnü Özer (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı), Ömer Gökmen (Bahreyn Büyükelçiliği Ticari Ateşesi)