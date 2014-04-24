İçişleri Bakanı Ala poliste yasadışı dinleme operasyonu rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yasadışı dinleme soruşturması kapsamında 43 ilde 198 soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "425 müfettiş bu soruşturmaları yapıyor, şu anda soruşturulan personel yani spesifik olarak tespit edilenler 839, savcılığa suç duyurusu 72, görevden uzaklaştırılan 195, soruşturma nedeniyle görev yeri değiştirilenler var bunlar 562 personel ve il dışına tayin edilenler 2 bin 316 kişi bu soruşturmalardan dolayı tayin edilenler" dedi.

Ala, "Casuslar, devlet, millet düşmanları ve yabancı mihraklar, odaklar dinleyebilir böyle. Artık dinleyenlerin onlarla ne kadar ilişkileri vardır bunlar da sonra belki çıkacak" şeklinde konuştu.