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TEOG'da sonuçlar bugün açıklanıyor

TEOG Yerleştirmeye Esas Puanlarının 1 soruya açılan dava sebebiyle ileri bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu

29 Haziran 2015 03:01

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarını bugün açıklıyor.

TEOG Yerleştirmeye Esas Puanlarının (YEP) 1 soruya açılan dava sebebiyle ileri bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu.

Bu kararın ardından sınava giren 1 milyonu aşkın öğrenci adeta şok yaşamıştı.Alınan sürpriz bir kararla sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.

2015 TEOG yerleştirmeye esas puanları ve sonuçları MEB TEOG sınav sonuçlarına meb.gov.tr, Eba sistemi (eba.gov.tr) ve E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi’nden ulaşılabilecek.

 

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