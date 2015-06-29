TEOG'da sonuçlar bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarını bugün açıklıyor.
TEOG Yerleştirmeye Esas Puanlarının (YEP) 1 soruya açılan dava sebebiyle ileri bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu.
Bu kararın ardından sınava giren 1 milyonu aşkın öğrenci adeta şok yaşamıştı.Alınan sürpriz bir kararla sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.
2015 TEOG yerleştirmeye esas puanları ve sonuçları MEB TEOG sınav sonuçlarına meb.gov.tr, Eba sistemi (eba.gov.tr) ve E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi’nden ulaşılabilecek.