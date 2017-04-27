T24 LogoT24 Logo
Eğitim

TEOG'da ikinci oturum bugün

Öğrenciler bugün 4 sınava girecek

27 Nisan 2017 03:01

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ikinci dönem sınavları yapılmaya başlandı. İlk gün oturumların sona erdiği TEOG'da, 1 milyon 185 bin 328 öğrenci sınava giriyor. Bugünkü oturumda öğrenciler, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacak. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Sınav düzenlenecek okullarda, sınav günleri ders yapılmayacak.

İngilizce testini 1 milyon 166 bin 750 öğrenci, Fransızca testini 391 öğrenci, Almanca testini 378 öğrenci, İtalyanca testini de 23 öğrenci yanıtlayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Musevilik dersinden 33, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ermenilik dersinden 226 öğrenci sınava girecek.

Sınava giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrenciler, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri mazeret sınavlarına girebilecek. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak.

ETİKETLER

TEOGyarınbugünhangi sınavlar varhaberaçıklamateog saat kaçta

İlgili Haberler

TEOG maratonu başladı

Merkezi ortak sınav uygulaması, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek

TEOG soru ve cevapları yarın 14:00'te açıklanacak

Sınava giren adaylar soru ve cevaplarına EBA sistemi üzerinden bakabilecekler

Öğrencilerden TEOG yorumları: Türkçe ve din kültürü kolaydı, matematik zorladı

1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı TEOG ikinci dönem ortak sınavlarının ilk oturumları yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24