TEOG'da ikinci oturum bugün

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ikinci dönem sınavları yapılmaya başlandı. İlk gün oturumların sona erdiği TEOG'da, 1 milyon 185 bin 328 öğrenci sınava giriyor. Bugünkü oturumda öğrenciler, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacak. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Sınav düzenlenecek okullarda, sınav günleri ders yapılmayacak.

İngilizce testini 1 milyon 166 bin 750 öğrenci, Fransızca testini 391 öğrenci, Almanca testini 378 öğrenci, İtalyanca testini de 23 öğrenci yanıtlayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Musevilik dersinden 33, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ermenilik dersinden 226 öğrenci sınava girecek.

Sınava giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrenciler, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri mazeret sınavlarına girebilecek. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak.