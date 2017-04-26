Öğrencilerden TEOG yorumları: Türkçe ve din kültürü kolaydı, matematik zorladı

Bir milyonun üzerinde ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin iyi bir liseye girmek için katıldığı ikinci dönem TEOG ortak sınavlarının ilk gün oturumları sona erdi. Öğrenciler, TEOG yorumlarında türkçe ve din kültürü için 'kolay' matematik için 'zor' yorumunu yaptılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ikinci dönem ortak sınavlarının ilk oturumları yapıldı. Öğrenciler ve veliler saat 8.00'den itibaren okula gelmeye başladı. Bazı öğrencilerin "son şansımız" diyerek heyecanlı olduğu görüldü. 8.30’da ise öğrenciler sınıflara alınmaya başlandı. Öğrenciler ilk olarak Türkçe testi sınavına girdi. 09.00'da başlayan Türkçe testi 09.40'ta sona erdi. Sınavın ardından öğrenciler, 30 dakikalık araya çıktı. Genel görüş Türkçe'nin çok kolay olduğu yönündeydi. Bazı öğrenciler 'vurgulu' soruda zorlandıklarını belirtti. Bazıları ise yazım yanlışı ve noktalama işaretiyle ilgili sorularda zorlandıklarını söyledi. Aranın ardından öğrenciler matematik testi için sınıflarına girdi. İkinci oturumdan çıkan öğrenciler matematiği 'düşündürücü' olarak niteledi. Kimi öğrenciler zorlandıklarını anlatırken, matematiğin eleyici olabileceğini belirttiler. Öğrenciler son oturum olan din kültürü ve ahlak bilgisi sınavında ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar, oturumda farklı bir soru olmadığını belirtti.

Selin Canyurt: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları orta düzeydeydi. İlginç bir soru yoktu. Matematik çok zordu, bugün en kolay test ise Türkçe idi. Sınav biteceği için çok mutluyum. Test kitaplarımı atacağım ve bol bol dizi izleyeceğim.

Akman Akil: Sınav genel olarak iyi geçti. Matematikte zorlandım, bilmediğim sorular çıktı. Yarın son sınavlar olduğu için çok mutluyum. Sınavlara iyi çalıştım, amacım iyi bir lise.

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