TEOG soru ve cevapları yarın 14:00'te açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında gerçekleştirilen ikinci dönem ortak sınavlarının sonuçlarının yarın saat 14:00'te açıklanacağını duyurdu.
Sınava giren adaylar soru ve cevaplarına EBA sistemi üzerinden bakabilecekler.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
8. Sınıf – 2. dönem, merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videoları 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.
EBA'ya giriş için tıklayın