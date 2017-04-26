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Eğitim

TEOG soru ve cevapları yarın 14:00'te açıklanacak

Sınava giren adaylar soru ve cevaplarına EBA sistemi üzerinden bakabilecekler

26 Nisan 2017 13:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında gerçekleştirilen ikinci dönem ortak sınavlarının sonuçlarının yarın saat 14:00'te açıklanacağını duyurdu.

Sınava giren adaylar soru ve cevaplarına EBA sistemi üzerinden bakabilecekler.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

8. Sınıf – 2. dönem, merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videoları 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.

EBA'ya giriş için tıklayın

 

 

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