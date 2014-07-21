TEOG’da din, dil ve tarih sınavları kaldırılıyor

Mevcut haliyle 6 dersten yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)’un 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3 derse indirilmesi planlanıyor. Üzerinde çalışılan sisteme göre, 8. sınıf öğrencileri bu yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olmayacak.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, üzerinde çalışılan yeni sistemde bu yıl ilk kez sadece 8. sınıf öğrencilerine 6 dersten düzenlenen sınav gelecek yıl, 3 sınav üzerinden yapılacak. Mevcut haliyle Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından düzenlenen sınav, gelecek yıl sadece Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinden yapılacak.