MEB Müşteşarı Tekin: TEOG'da sabotaj yapılmak istendi

Milli Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, iptal edilen“TEOG sınavı öncesi yapılan bir pilot uygulama sırasında orijinal sorular sızdırılmak suretiyle sınavın sabote edilmek istendiğini” öne sürdü.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine getirilen, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG), Ankara 13’ncü İdare Mahkemesinin bu sınavdaki dört soruyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından tartışmaların odağında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Star gazetesinden Fadime Özkan’a konuşan Milli Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, sınav öncesinde 81 ilde bir pilot uygulama yapıldığını ve bu esnada sınava yönelik bir sabotaj girişiminin fark edildiğini öne sürdü. Tekin, ‘yeni sınav sisteminin dershaneleri gereksiz hale getirecek olması nedeniyle’ sabotaj yapıldığını söyleyerek, arkasında dershanelerin kapatılması tartışmasında hükümetle karşı karşıya gelen Cemaat’in olduğunu ima etti.

Tekin’in aktardığı bilgilere göre, 28-29 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırılan sınav öncesinde, “sadece üç dersten 81 ilde 81 okulda orijinal sınavın kopyası niteliğinde bir pilot uygulamaya” gidildi. Ancak sınav akşamı bazı noktalardan, pilot uygulamada yer almayan derslere ait soru kitapçıklarının da kendilerine ulaştığı bilgisi geldi. Tekin bu olayı şöyle anlattı:

“28-29 Kasım’da yapmaya karar verdik. Bakan Bey, sonuçta ilk kez yapılıyor diyerek pilot uygulama talimatı verdi. Pilot uygulamayı Kasım başında yaptık. Yalnız yaklaşık 45 gün önce orijinal sınav için proses de başlıyor. Dolayısıyla ana sınavın soruları da basılı. Kasım başında sadece üç dersten 81 ilde 81 okulda orijinal sınavın kopyası niteliğinde bir pilot uygulama yapalım dedik. Sınav yapıldı, akşamına raporlar geldi, herkes dedi ki gayet güzel. Ama bir arkadaş da dedi ki, ‘Her şey güzeldi ama yüz soru kitapçığı içinde bir tane de Fen ve Teknoloji dersinin kitapçığı vardı’. Ama biz bu dersi pilota koymadık! Yani, orijinal sınavın kitapçığını pilot sınavın kitapçıkları arasına karıştırmışlar!”



‘İkisini de mundar etmek istemişler’

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla 81 ildeki soru kutularının toplandığını ve 11 ilde soru kitapçıklarının arasına birer tane orijinal sınavın basılı olan Fen ve Teknoloji soru kitapçığı konulduğunun görüldüğünü aktardı. Tekin şöyle devam etti:

“Kurulan tezgâhı göstermek için şunu da anlatayım: Biz bu olayı kamuoyuyla hiç paylaşmadan Fen ve Teknoloji kitapçıklarını iptal ettik, yerine yenisini bastık. 28-29 Kasım’da sınav oldu, Aralık ayı başında bir ilimizden bir avukat suç duyurusunda bulundu: ‘MEB’in 28-29 Kasım’da yaptığı sınavın soruları bize 1 Kasım’da gelmişti’ diye! Tezgâhı baştan böyle kurmuşlar ama adam bizim olayı çözdüğümüzden, soru kitapçıklarını değiştirdiğimizden haberi olmadığı için kurguladıkları oyunu devam ettiriyor.”

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