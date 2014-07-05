Öğrencilere yeni stress; TEOG yeniden hesaplanacak

28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan ve 1 milyon 200 bini aşkın 8’inci sınıf öğrencisinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) 4 sorunun iptali ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı 1 Temmuz’da karar aleyhine Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, sözlü olarak bakanlığın itirazını reddederek puanların yeniden hesaplanmasını istedi.

Mahkeme, kararı en kısa zamanda yazılı olarak bakanlığa iletecek. Bakanlık, sonucu beklerken puanları da yeniden hesapladı. Yazılı karar kendilerine ulaşınca 7 Temmuz’da yerleştirmeye esas puanları ilan edecekler.

Daha önce bakanlığın iptal ettiği 2 matematik sorusu ile birlikte fen ve teknoloji testi 18, İngilizce ve matematik testi 18, din kültürü ve ahlak bilgisi testi 19 soru üzerinden hesaplanacak.

Yanlış yapan kazançlı

Nuran Çakmacı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Uzmanlar, 4 sorunun iptal edilmesiyle puanların yeniden hesaplanmasında en kazançlı grubun, bu soruları yanlış yapan öğrenciler olabileceğini belirtiyor. Buna göre 2 İngilizce, 1 din kültürü ve ahlak bilgisi ile 2 fen ve teknoloji sorusunun tamamını yanlış yapan öğrencilerin puanının artabileceği tahmin ediliyor. İptal edilen sorularla hesaplanan yeni puanlara göre her sorunun değeri daha da artıyor. Uzmanların hesaplamasına göre örneğin matematik ve İngilizce testlerinde 2 soru iptal edildiği için 18 soru üzerinden puanlama yapılacak. Soruların değeri daha önce 5.00 ise, yeni puan hesaplamada 2 soru iptal edildiği için İngilizce’de 5.55 olabilecek. Tek sorunun iptal edildiği testlerde soruların değeri 5.00’ten 5.2’ye düşebilecek. Bu durumda da yanlış yapanın puanı daha fazla düşecek, doğru yapanın da yükselecek.

Mazerete giren şanslı

Uzmanlar, mazeret sınavına giren adayların daha şanslı olduğunu belirterek “Bu sınavlarda soru iptali olmadığı için adaylar için sorun olmayacak. Ancak mazeret sınavına girenlerle asıl sınavlara girenler karşılaştırıldığında haksızlık olabilecek. İki sınava girenler arasında eşitlik olması için

o sınavdan da ya rasgele soru iptal edilecek, ya da yanlışlar yokmuş gibi hesaplama yapılacak. Ancak her iki durum da yeni bir dava konusu olabilir” dedi.

Bakanlık, TEOG ile ilgili daha önce açıkladığı takvimi uygulayacak. 7 Temmuz’da yerleştirmeye esas puanlar açıklanacak.

Kontenjanlar açıklandı

TEOG ile öğrenci alınacak okulların kontenjan ve taban puanları da ilan edildi.

- İstanbul’da en çok kontenjan 816 ile Esenler Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi’nde Puanı 354.712 oldu. Başakşehir TOKİ, Kayaşehir ve Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi kontenjanı 680.

- Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi kontenjanını 578,

- Ümraniye Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi,

- Esenyurt Anadolu Lisesi,

- Başakşehir Anadolu Lisesi,

- Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi,

- Ataşehir Anadolu Lisesi kontenjanlarını 544 ilan ederek en kalabalık okul oldular. Yüksek puanlı bazı okulların kontenjan ve taban puanları şöyle:

- Galatasaray Lisesi 100, puan 494.889,

- İstanbul Lisesi 170, puan 492.138,

- Kadıköy Anadolu Lisesi 340, puan 481.063,

- Cağaloğlu Anadolu Lisesi 204, puan 480.137,

- Pertevniyal Anadolu Lisesi, 238, puan 462.942,

- Kabataş Anadolu Lisesi (İngilizce) 136, puan 489.765,

- Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 238, puan 476.228.