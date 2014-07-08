TEOG birincisi tam puandan fazla puan aldı

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) tüm soruları doğru olarak cevaplayan öğrencilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda 240 sorudan tam puan alan öğrencilerin isimleri tek tek okunarak tebrik edildi. Öğrencilerden İlker Can Çiçek'in olimpiyat derecesi ile aldığı ek puanlarla 501.21 puana ulaşarak Türkiye birincisi olduğu belirtildi. Toplantıda başarılı olan öğrencilere plaket verildi.

Yaşar Kaçmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, toplantının ardından soruları yanıtlayan Özel Sabahattin Zaim Anafen Ortaokulu'ndan mezun olan İlker Can Çiçek, Ulusal Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi ve Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda dünya ikincisi olduğunu belirterek, ek puan almaya hak kazandığını ve 500'ün üzerinde bir puan aldığını söyledi.

Çiçek, başarısında emeği geçen okulu ve dersanesindeki öğretmenlerine teşekkür ederek, "Öğretmenlerin sadece benim için hazırladığı çalışma planlarını uyguladım. Onların ne fazlasını ne de azını yaptım. Tamamen öğretmenlerimin çizdiği yolda giderek başarıyı yakaladım. Düzenli ve disiplinli bir çalışma programı uygulamaya çalıştık. Ayrıca bir matematik olimpiyatçısı olduğum için günde yaklaşık 3-4 saat çalışmam gerekiyordu" dedi.

Çiçek İstanbul içinde bir okul okumak istediğini belirterek başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.