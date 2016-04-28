TEOG'a giren öğrenciler anlattı; Türkçe kolaydı, matematik ağlattı

Ortaokul 8’inci sınıflarda okuyan 1 milyon 167 binden fazla adayın katıldığı ikinci dönemTEOG ortak sınavlarının ilk oturumu 27 Nisan 2016 Çarşamba günü tamamlandı. Sınavı Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu ile Üsküdar’daki Capitol Ortaokulu’nda izledik. Öğrenciler ve veliler saat 08.00'den itibaren okul bahçesine gelmeye başladı. Öğrenciler hem heyecanlı, hem de maratonun sonuna geldikleri için mutluydu. İki günlük TEOG maratonunun ilk günkü birinci oturumu olan Türkçe’den çıkan öğrenciler genel olarak testin kolay olduğunu ancak eleyici soruların da bulunduğunu söyledi. İkinci oturum olan matematiğin ise zor olduğunu belirttiler. Kimi öğrenciler, matematik testinden ağlayarak çıktılar.

Hürriyet'ten Esra Ulkar'ın haberine göre; birçok öğrenci 'özveri' ile ilgili soruda takıldıklarını söyledi. Öğrencilerin Türkçe testi ile ilgili görüşleri şöyle:

İrem Çelebi: Özveri ile ilgili bir soru vardı. Biraz kafa karıştırıcıydı ama yaptım. Yunus Emre'li soruda biraz takıldım. Genel olarak kolaydı. İlk TEOG'a göre daha kolaydı. Birinci TEOG'da daha zorlanmıştım Türkçe'de. Çok soru çözerek çalıştım. Her gün soru çözdüm. Soru çözmekle iş bitiyor. Balon patlatma etkinliği çok güzeldi, stres attık.

Efe Emir Üşenmez: Sınavım iyi geçti ama çok saçma sorular sormuşlardı. Yakın anlamlı sorular vardı. Hep cümlede anlamla ilgili sorulmuş. Bir tane cümlenin ögelerinden soru vardı. Birinci TEOG daha iyiydi. Onda bir tane Ömer dayı sorusu vardı. Bence bu sınavda bir soru yanlış bile olabilir. Sınava hazırlanırken günde 40 soru çözdüm. Özel ders aldım. Birkaç tane balon patlattım. Öğretmenimize teşekkür ederiz bu etkinliği yaptığı için. Hoşumuza gitti. Ama buradaki insanlar uyanmış olabilir, bayağı bir ses çıktı.

Kaan Demir: İyi geçti sınavım. Kolaydı ama dikkat edilecek yerler vardı. Mesela bir soru aşırı derece şaşırtmalıydı. Üçüncüye kontrol ettiğimde yakalım o soruyu. Eksik konu yoktu. Genelde paragraftı. Dikkatli okuma gerektiriyordu. Birinci TEOG'a göre kolaydı. İki haftadır dershanede kamp yaptık. Konu eksiğim yoktu. Soruları da dikkatli okuyunca yapılıyor. Balon patlatma etkinliği çok güzeldi. Ben yazdım o yazıları. TEOG'la ilgili düşüncelerimi yazdım açık söyleyeyim. 'Allah belanı versin' filan yazdım. Çok stres attık.

Tuba Buse Aracı: Sınavım güzeldi. Türkçe'de biraz korkuyordum. Cümlenin ögelerinde yapamam diye. Bir tane soru çıktı ondan. Bir cümle vardı 'özveri' ile ilgili. Sınavın bitmesine 10 dakika kala çıktım. Eğer o soruda yoğunlaşsaydım cevabı değiştireceğimi biliyordum. O yüzden direkt şıkkı işaretleyip çıktım. Yaptığım emin olamadığım 2 soru vardı. Birinci dönemki sınava göre daha kolaydı. Birinci dönem iki şık arasında kalma çok vardı. Bunda öyle bir sıkıntım olmadı. Sınava bol bol soru çözerek, buradaki öğretmenimden yardım alarak, özel ders alarak hazırlandım. Okul kurslarından da yardım aldım. Soru stillerine alıştım. En çok da MEB'in yayınladığı deneme sınavları ve testleriyle de çalıştım. Benzer sorular da çıktı. Güzel geçti. Balon patlamak çok güzel oldu. Stres attık. Ben zaten 45 dakika önceden geldim. Arkadaşlarımla konuşmak için. Dün okula gelmedim. Arkadaşlarımla sinemaya gittik, stres attık.

TEOG öğrencileri: Çok çalıştık ama sona geldik

İstanbul Capitol Ortaokulu’nda da öğrenciler ve veliler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okula geldi. Veliler öğrencilere destek olmak için kapı önlerinde bekledi, dua okudu. 27 Nisan'da Türkçe testi ile başlayan ve 28 Nsian'da son oturumlarla bitecek olan sınav maratonuna katılan öğrenciler heyecanlıydı. Genel olarak ilk girdikleri Türkçe sınavının kolay olduğunu ancak eleyici soruların bulunduğu anlatan öğrenciler, oturumların tamamlanması ardından sosyal hayata dönmek istediklerini söyledi. Gezmeyi, kitap okumayı, arkadaşlarıyla sinemaya gitmeyi özlediklerini belirten adaylar, iyi bir liseye gitmek için yaptıkları fedakarlıkları, “Çok çalıştık ama sona geldik. Sevinçliyiz, sosyal hayata geri döneceğiz” sözleriyle özetledi.

Amaç iyi bir lise

Yusuf Furkan Özdemir (Öğrenci): İlk sınavım iyi geçti. Türkçe soruları zorluk bakımından orta düzeydeydi. Sınava çalıştım, bol bol soru çözdüm, okul kurslarına devam ettim. Polis okuluna gitmek istiyorum. Sınavda heyecanımı yenmek için derin derin nefes aldım.

Batuhan Sektan (Öğrenci): Sınavım iyi geçti, çalışmıştım ve bildiğim konulardan sorular çıktı. Sınav sürecinde gece yarılarına kadar çalıştım. Zamandan, sosyal yaşamdan fedakarlık yaptım ama şimdi yolun sonuna geldik, mutluyum. Amacım iyi bir lise özellikle Haydarpaşa Anadolu Lisesi’ne gitmek istiyorum.

Gamze Tuptup (Öğrenci): Sınavlar genel olarak kolaydı ama Türkçe’de bazı sorular çelişkiliydi. Sınavda heyecanlıydım ama biraz zaman geçtikten sonra bunu yendim. Eskiden çok sosyal biriydim, hiç sokağa çıkmadım, gezmelere gitmedim, çok çalıştım. İlk sınavım da iyi geçmişti. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’ni kazanmak istiyorum. İkinci dönem sınavları olduğu için sevinçliyiz, bitince rahatlayacağız, sosyal hayatımıza geri döneceğiz. Çok çalıştık ama sona geldik.

Nurbanu Kıroğlu (Öğrenci): Heyecanım bitiyor. Bu süreçte nasıl ders çalışmam gerektiğini öğrendim. Sınav hazırlık sürecinde arkadaşlarımla iletişimi kestim, sosyal hayata katılmadım, sinemaya gitmedim, dışarı çıkmadım. Kitap okumadım, onun yerine paragraf sorusu çözdüm. Ama kendime hep güvendim, iyi bir liseyi kazanacağıma inanıyorum. Ailem de bana destek oldu. Sınav soruları genel olarak kolay ama Türkçe sınavı biraz zordu. Şıklar arasında kaldım. Sınav bitince gezeceğim, ilk haftalarda ders çalışmayıp sosyal yaşama katılacağım, dinleneceğim.

Berkay Tokat (Öğrenci): Sınav genel olarak güzel geçiyor. Bir yıldır iyi bir liseye gitmek için çalışıyorum. Kendime uygun bir ders programı hazırladım ve ona göre düzenli çalıştım. Türkçe testinde eleyici sorular vardı ancak çalışan her öğrenci bunları yapabilir. TEOG maratonunun bitmesi ardından sosyal hayatıma geri dönmek istiyorum. Önce iyi bir lise tercihi yapacağım ardından iyi bir üniversite için çalışmaya devam edeceğim.

"Hayatımı çocuğuma göre düzenledim"

Halime Bulut (Öğrenci Velisi): Oğlum Mirzahan Bulut sınavda iyi bir lise için mücadele veriyor. Çok heyecanlıyım. Oğlum da çok heyecanlıydı. Çocuğum için dua ediyorum. Ona destek olmak için okula geldim. Amacımız iyi bir lise, ardından iyi bir üniversite. Sınav sürecinde ben de bu maratonun içinde yer aldım. Oğlum dışarıdan özel takviye ders aldı, bu süreçte onu yalnız bırakmadım. Ben de fedakarlıklar yaptım. Arkadaşlarımla görüşmedim, eve misafir kabul etmedim. Sosyal hayatımı sınava göre düzenledim.

Sevgi Gürbüz (Öğrenci Velisi): Sınava yılbaşından bu yana çalışıyor. Okulun kurslarına gidiyor, özel ders aldı. Oğlum Tugkan İlkay heyecanlıydı. Ben çok heyecanlı değilim ama oğlumun istediği liseyi kazanmasını bekliyorum. Sınava hazırlık sürecinde stres yaşadık, çocuğumun iyi bir lise isteği bizleri de etkiledi.

Bülent Sezgin (Öğrenci Velisi): Sınavda oğlum Serkan Sezgin ter döküyor. Ona destek olmak, heyecanını yenmesi için onunla birlikte geldim. Sınava çok çalıştı ancak son hafta çok heyecanlıydı. Bu bir yarış. Yapacak bir şey yok. Destek olmamız gerekiyor. Anne baba daha çok heyecanlanıyor. Sınav sürecinde özel kurs aldı, takviye eğitimlere devam etti. İyi bir lise için aile olarak maddi manevi her türlü desteği verdik. Eve giriş saatlerinde, derslerinde yardımcı olduk. Hayatımızı ona göre düzenledik. İyi bir Anadolu lisesini kazanmasını istiyorum ve buna inanıyorum.

Matematik zorladı

Günün ikinci testi matematiğe giren öğrenciler, 40 dakika soruların başında ter döktü. Matematik testi öğrencileri zorladı. Birkaç öğrenci sınavdan ağlayarak çıktı. Ağlayan öğrencileri bahçede bekleyen aileleri teselli etti. Bir öğrenci eşitsizlikler konulu soruda zorlandığını söylerken bir başka öğrenci üçgenlerle ilgili sorunun zor olduğunu ifade etti. Öğrencilerin matematik testi ile ilgili görüşleri şöyle;

Şeyma Suna Erdoğan: Türkçe beklediğimden daha kolaydı. Çok rahattı. Hiç endişem olmadı, özgüvenim geldi. Ama matematik gerçekten çok zordu. Birkaç soru hariç çoğu zor soruydu. Ağlayanlar oldu. Matematik biraz sıkıntı. Birinci dönemki matematik testi daha kolaydı. Ben sınavdan bir hafta önce okula gelmedim. Bol bol test çözdüm, tekrar yaptım, öyle hazırlandım. Test çözmenin çok yararı oldu, geliştirdi beni.

Yankı Yiğit Uçar: Sınav iyiydi ama bayağı zor sorular vardı. Türkçe daha kolaydı. Sorular bizim seviyemizin iki kat üstü gibiydi. Soru olarak bayağı bir konu dağılımı vardı. Eşitsizliklerle ilgili soru bayağı kafa karıştırdı. Bu sınava günden 200, 300 soru çözerek hazırlandım. Son gün konu tekrarı yaptım matematikle ilgili.

Irmak Tali: Türkçe iyiydi ama matematik zordu. Olasılık ile ilgili, koni ve üçgenlerle ilgili soru çıktı. Biraz zorladı. Geçen seneki mazeret sorularına baktık. Onlara benzer sorular çıkacak diye duymuştuk ama alakasız sorular çıktı. Kolaylar bulunuyordu fakat aşırı zor sorular da vardı.

Zeynep Mercan: Matematik biraz zordu. Sınava hazırlanırken kendime ayıracak vaktim kalmıyordu. Her dakika test çözüyordum. Çözdüğüm testlerden bile daha zordu. Hiç böyle sorularla karşılaşmadım. Notlarım bu sefer düşecek gibi. Okul sınavlarıyla alakası yoktu soruların. Geçen seneki testlerle de alakası yoktu.

Melis İçtener: Türkçe kolaydı ama matematik zordu. Üçgen çevresi, dikmeler ile ilgili sorular zorladı. Gidip de saçma saçma sorular sormuşlar. Güzel güzel sorular vardı kaynaklarda. Birinci TEOG'a göre zordu. İlki daha kolaydı. Kendi kendime çalışarak, test çözerek hazırlandım sınava. Ablamlar da anlattı.

Begüm Nur Paç: Geçen seneki sorulara baktım. Bu sene inşallah adaletsizlik yapmazlar diye düşündüm. Bence bu sefer geçen dönemkine göre daha kolaydı. Bu sefer soruları da yetiştirdim. Kolaydı benim için. Birkaç soru salladım ama mantıklı salladığımı düşünüyorum. Sınava her konudan çıkmış, çıkabilecek sorulara baktım. Son bir tekrar yaptım.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi rahatlattı

İlk günün son oturumu olan din kültürü ve ahlak bilgisi matematik testinden sonra yüzleri güldürdü. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavın kolay olduğunu söyledi. Bilgiden çok yorum gerektiren soruların bulunduğunu belirten öğrencilerin son oturumla ilgili görüşleri ise şöyle:

Ebru Sezer: Din kültürü kolaydı. Hac ve umreyle ilgili sorular vardı. Yoruma dayalıydı sorular. Matematik biraz zordu ama Türkçe iyi geçti. Sınava hazırlanmak için deneme çözdüm, özel ders aldım. Hedefim pilot olmak, bakalım.

Mustafa Kemal Öztürk: Din kültürü kolaydı. Matematik ve Türkçe kadar zor değildi. Toplam TEOG'dan o kadar yanlış beklemiyorum. İnşallah inkılap ve İngilizce zorlamaz. Türkçe zordu, biraz çeldirici sorular vardı. Daha çok test çözdüm, son günlerde konulara ağırlık verdim. Eve bilgisayar hiç girmedi, çalıştım. Bu sınavlar ilk TEOG'a göre daha zordu. İlkinden 4 yanlışım çıkmıştı. Bundan daha çok çıkacak.

Berke Kuvalcı: Din kolaydı. Hz. Muhammed ile ilgili sorular çok çıktı. Türkçe kolaydı, matematik de biraz zorlandım. Din kültürüne çalışmamıştım. Diğerlerine çalıştım. Özel ders aldım.

Batuhan Şaban: Din kültürü bayağı bir kolaydı. Hz. Muhammed'in hayatı, yardımlaşması, yalan söylememesi gibi konular vardı. Düşünme gerektiriyordu, bilgi fazla istemiyordu. Matematik biraz kötü geçti, Türkçe iyiydi. Son hafta etütlerde kamplar oldu, sınava onlara giderek hazırlandım. Her hafta etütlere kaldım.

"Çözeriz kardeş sıkıntı yapma"

Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu yetkililerinden alınan bilgiye göre bu dönem 105 öğrenci sınava girdi. Binaya girişte öğrencileri, hangi sınıfta sınava gireceğini gösteren listesinin yer aldığı pano ve burada yazılı "Başarılar. Emeğinizin karşılığını alacaksınız" yazısı karşıladı. Okulun öğrencilerine sınav öncesi bir sürprizi de vardı. Öğrenciler önceden hazırladıkları, üzerlerinde 'Yerim seni TEOG', 'Çözeriz kardeş sıkıntı yapma' sözlerinin yazılı olduğu balonları patlattı. Okulun rehber öğretmeni Sultan Erdil Sipahi, öğrencilerin stres atmaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sipahi şöyle konuştu:

"Bu bir rahatlama etkinliği. Çocuklarla bu balonları hep birlikte şişirdik. Şişirirken içine bütün streslerini, TEOG ile ilgili duygularını da üflemelerini istedik. Daha sonra üzerlerine TEOG ile ilgili duygularını yazmalarını istedik. Genelde kötü duygularını yazdılar. Çocuklar çok fazla anlam yüklüyor bu sınavlara. Sınav sabahı bu balonları patlatacaklarını söyledik. Onu da gerçekleştirdik."

Sınav öncesi öğrencilerin rahat olduğu gözlendi. Aralarında konuşan bazı öğrenciler stresli olmadıklarını söyledi. Öğrenciler 08.30'da sınıflara alınmaya başlandı. Okul yetkilileri velileri pencere kenarlarından uzaklaştırdı. Görevliler öğrencilere sınıfta sınav öncesi uyarılarda bulundu. 09.00'da Türkçe testinin yer aldığı ilk oturum başladı. 40 dakika süren oturumun ardından öğrenciler 30 dakikalık ara için bahçeye çıktı.