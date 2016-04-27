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TEOG heyecanı yaşanırken "sınav duası" Google'da en çok arananlar listesine girdi

Öğrenciler, 28 Nisan Perşembe günkü (yarın) ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınav olacak

28 Nisan 2016 01:54

Yaklaşık 1 milyon 200 bin sekizinci sınıf öğrencisi ikinci dönem TEOG sınavlarının birinci gün oturumu için dersliklerdeydi. Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları ile bu oturum tamamlanırken "sınav duası" Google'da en çok aranan kelimelerin arasına girdi.

Kullanıcılar, genellikle "sınav için dua", "sınav suresi", "başarı duası", "sınav başarı duası" ve "sınav duaları" kelimelerini aradı.

'Sınav duası' kelimesinin Google arama motorundaki günlük grafiği şöyle:

Öğrenciler, 28 Nisan Perşembe günkü (yarın) ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınav olacak.

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