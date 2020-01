İkinci dönem TEOG sınavlarında birinci gün oturumu sona erdi

Yaklaşık 1 milyon 200 bin sekizinci sınıf öğrencisi ikinci dönem TEOG sınavlarının birinci gün oturumu, Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları ile tamamlandı. 28 Nisan Perşembe günkü (yarın) ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınav olacaklar.

2 günlük Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı sona erdi..

TEOG sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu sona erdi. 1 milyon 167 bin 854 öğrencinin katılımının öngörüldüğü ortak sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 176 okulda ve 92 bin 924 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 21 okulda gerçekleştiriliyor.

Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri modüle işlenen 3 öğrenci hastanede, 179 öğrenci evde, 10 bin 884 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak ve bu öğrencilere 15 dakika ek sınav süresi tanınacak.

Öğrenciler, bugünkü birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girdi.

İki gün sürecek sınavda oturumlar 09.00, 10.10 ve 11.20'de başladı. Teneffüs araları 30 dakika oldu. Sınav uygulaması tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir dersin test süresi 40 dakika olacak. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alındı.

Öğrencilerin bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi iletişim araçları ile sınava girmeleri yasaklandığından, bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, salondaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacak.

Öğrenciler yarınki ikinci oturumda, fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecekler. TEOG sınav soruları 10 bin soruluk havuzdan seçildi, 87 öğretmen 5 bin soru hazırladı