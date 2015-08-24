TEOG nakil sonuçları açıklandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında öğrenci alan liseler için yapılan ilk nakil döneminin sonuçları bugün (24 Ağustos) açıklandı. İlk dönem nakil sonuçlarına göre 230 bin kontenjan hala boş. İstediği liseye girmek isteyen adaylar bugün başlayıp 28 Ağustos’a kadar sürecek ikinci nakil döneminde de tercihlerini yapabilecek.

Açık liseye yerleştirilenler, bulundukları okuldan memnun olmayanlar ile özele geçmek isteyenler için yapılan nakil döneminin ilki bitti. Sonuçlar ise, bugün www.meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre liselerde 230 bin kontenjan boş kaldı. 17-21 Ağustos tarihinde gerçekleşen yerleştirmeye esas nakil için 434 bin 615 öğrenci müracaatta bulundu. Bu öğrencilerden 101 bin 12’sinin tercihleri doğrultusunda bir başka okula nakilleri yapıldı. Daha önceden tercihleri arasında örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmiş olanlardan yer değişikliği gerçekleşen öğrenci sayısı 80 bin 154, ilk yerleştirmede tercihlerinden birine yerleşemediği için açık öğretime kaydedilen öğrencilerden nakil başvurusu yapıp yerleşen öğrenci sayısı 20 bin 858 olarak açıklandı.

2014-2015 öğretim yılı “Temel Eğitimden Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi” kapsamında ortaokulların 8’inci sınıflarına yönelik 6-16 Temmuz 2015 tarihlerinde tercih işlemleri alınmış, yerleştirme sonuçları da 14 Ağustos 2015 tarihinde açıklanmıştı. Toplam 1 milyon 108 bin 182 öğrenci tercih yapmış, 1 milyon 36 bin 809 öğrenci tercihlerinden birine yerleşmiş, 71 bin 373 öğrenci ise tercihlerinden birine yerleşemediğinden açık öğretim kurumlarına yönlendirilmişti.

İkinci dönem nakil başvuruları ise 28 Ağustos’a kadar devam ediyor. Üçüncü dönem nakil başvuruları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Nakiller, 7 Eylül’de sona erecek.