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TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirildikleri okuldan memnun olmayanlar için nakiller 17 Ağustos’ta başlayacak

14 Ağustos 2015 17:29

Yaklaşık 1 milyon 282 bin 512 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimden ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavları ile oluşan Yerleştirmeye Esas Puan’a (YEP) göre öğrenci alan devlet liselerine yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler, www.meb.gov.tr, oges.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adreslerinden, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın

 

Nakiller 17 Ağustos'ta

 

Okulundan memnun olmayanlar için ise nakiller 17 Ağustos’ta başlayacak ve 3 dönem halinde uygulanacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları 17-21 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar, 24 Ağustos’ta ilan edilecek.

İkinci dönem başvuruları 24-28 Ağustos’ta yapılacak. 31 Ağustos’ta sonuçlar açıklanacak. Üçüncü dönem tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında olacak. Sonuçlar, ise 7 Eylül’de duyurulacak.

 

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