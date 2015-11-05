21 faili meçhul var, ceza yok: Temizöz davasında tüm sanıklar beraat etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 1993-95 yılları arasında 21 faili meçhul cinayetle ilgili açılan ve aralarında Emekli Jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek, Albay Cemal Temizöz dahil bütün sanıklar hakkında "delil yetersizliğinden" beraat kararı verdi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Adem Yakın savunmasında “JİTEM'i bilirim Fransızca'da seni seviyorum, demektir” derken; davanın en önemli sanığı Cemal Temizöz ise, “Yıllarca terör örgütleriyle mücadele ederek tehditleriyle yaşadım” ifadelerini kullanmıştı.

Bianet’te yer alan habere göre; duruşmaya, kayıp yakınları ve avukatlarının yanı sıra Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği bileşenlerinden temsilciler de katıldı.“Güvenlik gerekçesiyle” Şırnak’tan Eskişehir’e nakledilen duruşmada bugün önce yakınlarını kaybedenler söz aldı.

“Beyaz Torosları vardı”

Babasının ve amcasının kaybedilmesini anlatan Harun Padır’ın ardından söz alan Hamit Özmen, “Cemal Temizöz ve adamlarının Beyaz Torosları vardı” dedi. Özmen, “Cizre’de bizden habersiz kuş uçmaz diyorsanız, amcam ve babamın akıbetini nasıl bilmiyorsunuz. Serbest bıraktıysanız neredeler?” diye sordu.

Faili meçhullerden Ömer Candoruk'un eşi Hanım Candoruk ise şunları söyledi: “Beraat vermemeniz için yalvarıyorum. Hatası olsa hapiste olurdu, taşların altında olmazdı.”

Diğer bir faili meçhul olan Yahya Akman’ın annesi Bedriye Akman da “Ben nasıl artık çocuğumu göremiyorum, onlar da hapse girsin çocuklarını göremesin” diye konuştu.

Öldürülenlerin isimleri şöyle: Ramazan Elçi, Ramazan Uykur, Abdullah Efelti, İbrahim Adak, Mehmet Gürri Özer, İbrahim Danış, Abdurrahman Afşar, Abdurrahman Akyol, İhsan Arslan, Beşir Bayar, Abdurrezak Binzet, İzzet Padır, Abdullah Özdemir, Mustafa Aydın, Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Ömer Candoruk, Yahya Akman, Abdulhamit Düdük ve kimliği belirlenemeyen bir erkek.

Avukatlar: Detaylı beyanlar, deliller var

Ailelerin ardından söz alan mağdur avukatlarından Güray Dağ şunları söyledi: “Bu dosyadan beraat çıkamaz, çıkarsa hukuki olamaz, hukukla açıklanamaz. Mütalaa sanki dosya sadece gizli tanık beyanlarına dayanıyormuş gibi yazılmış. Gizli tanıklar o kadar detaylı beyanlar vermiş ki ancak olayın/işin içinde olanlar bilebilir. Ramazan Elçi'nin kalp krizi değil silahla öldürüldüğü gizli tanık beyanıyla ortaya çıktı, kabir kazıldı, adli tıp onayladı.”

Ailelerin avukatlarından Rıdvan Dalmış da “Vicdani kanaate soyut bir şekilde ulaşamayız, somut delillerle ulaşılır. Öldürmedeki ısrarı, yoğunluğu görebiliyor musunuz?” diye sordu.

Sanıktan “tiyatro” benzetmesi!

Aileler ve avukatlarının beyanlarından sonra sanıklara geçildi. Sanıklardan Hıdır Altuğ, “Cizre'de bulunmadım, ne tanıyorum ne alakam var” iddiasında bulundu.

Sanık Adem Yakın ise şu savunmayı yaptı: “Ortaya suç atılıyorsa ispatlanmalı. Bunlar dümen, entrika, tiyatro. Ben görevimi yaptım, kimsenin ölümüne iştirak tanık etmedim. JİTEM'i bilirim Fransızca'da seni seviyorum, demektir.”

Kamil Atağ: Kan dursun öküz keseceğim

Sanık Kamil Atağ da suçlamaları reddetti: “Hangi görgü tanığı? Hangi silah? Havadan gelen laflar. İnsan hakları, demokrasi, barış eyvallah. Kan dursun öküz keseceğim. Herkes çıkmış evliya biz çıkmışız eşkiya, vatan haini. Bu olaylarla ne ilgim, alakam var. Devletime sadığım, sadık da kalacağıma Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim.”

Temizöz ortaya çıkaranları suçladı

Sanık Cemal Temizöz de şu savunmayı yaptı: “Savcımızın mütalaasına tamamen katılıyorum. Yıllarca terör örgütleriyle mücadele ederek tehditleriyle yaşadım. Algı operasyonunun başında Soros kaynaklı vakıflar vardır, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi. Bunu emsal kılıp terörle mücadelede başarılı olanların üzerine çullanmak istediler, itibar infazı yaptılar. Raporlarını açıklayıp HSYK'ya Adalet Bakanlığı'na gittiler. Kör kuyuları restore ettiler, belgeseller çektiler.”

Duruşmadan önce Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu 12 bileşenden oluşan Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği, change.org’da bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya "Cemal Temizöz suçsuz ise #21İnsanıKimÖldürdü?" ismi verilmişti.

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Savcı beraat istemişti

21 kişinin zorla kaybedilmesi ve yasadışı keyfi infaz edilmesi ile suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından yargılanan davanın en önemli sanığı, dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı, emekli Jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz hakkında, 18 Haziran 2015 tarihli duruşmada beraat talep edildi.

Savcı Hasan Ali Erkan mütalaasında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Temizöz’ün yanı sıra diğer sanıklar eski Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atağ, Kukel Atağ, Tamer Atağ, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak hakkında da beraat istedi.

Mahkeme savcının talebini kabul ederek, Albay Cemal Temizöz dahil bütün sanıklar hakkında "delil yetersizliğinden" beraat kararı verdi