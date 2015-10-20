"Cemal Temizöz suçsuz ise 21 insanı kim öldürdü?"

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 90’lı yıllarda işlenen 21 faili meçhul cinayetle ilgili açılan ve aralarında Emekli Jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması 5 Kasım'da görülecek. Duruşmadan önce Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu 12 bileşenden oluşan Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği, change.org’da bir kampanya başlattı. Savcının tüm sanıklar için beraat kararı istemesinden yola çıkarak kampanyaya "Cemal Temizöz suçsuz ise #21İnsanıKimÖldürdü?" ismi verildi.

Change.org'daki kampanyaya destek vermek için tıklayın

1993-1995 tarihleri arasında Cizre’de 21 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen ve 11 Eylül 2009 tarihinde başlanan 2015/47 esas sayılı dava dosyası Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Davanın sanıkları olan dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ, Kukel Atağ, Tamer Atağ, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak'ın davanın son duruşmasının görüldüğü 18 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Hasan Ali Erkan tarafından beraatleri istenmişti. Dava 5 Kasım 2015 tarihine ertelenmişti.

Bileşenleri arasında Adli Tıp Uzmanları Derneği, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Şırnak Barosu, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı’nın bulunduğu Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği, ‘Cizre JİTEM davası’na kamuoyunun dikkatini çekmek için digital imza platformu change.org’da imza kampanyası başlattı.

"Cezasız bırakılan her suç bir yenisini çağırıyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Masası’nın da destekçisi olduğu, “Cemal Temizöz Suçsuz ise #21İnsanıKimÖldürdü?” başlığıyla açılan imza kampanyasının metninde, “Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından işlendiği iddia edilen suçların cezasız kalması geleneği devam ediyor. Cezasız bırakılan her suç bir yenisini çağırırken, 1990’lı yıllarla yüzleşmedikçe ve katliamların faillerini yargı önüne çıkarıp adil bir şekilde yargılamadıkça, aslında faili belli olan faili meçhul cinayetler artmaya devam edecek” dendi.

Kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda aşırı/orantısız güç kullanımına dikkat çekilen imza metninde, “Roboskî, Gezi protestoları; Reyhanlı, Antep, Diyarbakır, Suruç ve Ankara bombalı saldırıları ve Cizre, Diyarbakır Merkez, Lice, Varto, Silvan, Yüksekova, Beytüşşebap ve Nusaybin’de yaşananlar, hesaplaşılmayan ve cezasız kalan bu cinayetlerin devamı olarak görülebilir” ifadelerine yer verildi.

İmza metni şöyle devam ediyor:

“Temizöz davası da dâhil bu dönem işlenen devlet suçları ile ilgili açılan bir dizi dava, 1990’lı yıllarda devlet içerisinde gayrı resmi bir statüyle faaliyet gösteren Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi’nin (JİTEM) de parçası olduğu kirli savaş operasyonları ile hesaplaşmak için çok önemli bir imkân sunmaktaydı. Fakat son dönemde beraatle sonuçlanan bir dizi davanın da gösterdiği üzere bugün farklı bir siyasi irade söz konusu.

Kısa süre öncesine kadar haklarında güçlü iddianameler hazırlanan ve ağır hapis cezaları talep edilen, insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla yargılanan komutanların bugün teker teker aklandığını görüyoruz. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Aşağı Ölçek köyünde Nisan 1995 tarihinde Nezir Tekçi’yi zorla kaybettiği için canavarca his ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürmeden suçlanan Yarbay Kemal Alkan ile emekli Albay Ali Osman Akın, Eylül 2015’te beraat etmişlerdi. Mardin’de 1992-94 yılları arasında 13 kişiyi yargısız infaz etmek iddiasıyla yargılanan Musa Çitil, Mayıs 2015’te Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/50 esas sayılı ve 2014/118 numaralı kararı ile beraat etmiş, ardından geçtiğimiz Ağustos ayında da terfi ettirilerek Diyarbakır ili Jandarma Tugay Komutanı olarak atanmıştı. Keza Silopi’de altı köylünün zorla kaybedilmesiyle ilgili yargılanan Emekli Tuğgeneral Mete Sayar, Temmuz 2015’te beraat ettirilmişti.

Aynı akıbet Temizöz Davası için de kapıda!

Zira davanın sanıkları olan dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atağ, Kukel Atağ, Tamer Atağ, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak hakkında, davanın son duruşmasında savcılık tarafından beraatlar istenmiştir.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/47 esas sayılı dosyası üzerinden devam eden davada beraat talebi Cumhuriyet Savcısı Hasan Ali Erkan tarafından yapıldı.

Böylesi bir resmi aklama süreci karşısında bizler sorumluların cezalandırılmasını, mağdur zararlarının giderilmesini ve toplumun hakikati bilmesi için 5 Kasım’a kadar hep beraber ısrarlı olarak bir kez daha devlete soruyoruz:

Cemal Temizöz Suçsuz ise #21İnsanıKimÖldürdü?”