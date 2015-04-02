Cizre JİTEM davası sanıklarından emekli Albay Cemal Temizöz: PKK'nın önüne atıldım

"Cizre JİTEM davası" olarak bilinen, aralarında emekli Albay Cemal Temizöz ile Cizre eski Belediye Başkanı Kamil Atağ’ın da bulunduğu 1′i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Eskişehir’de devam edildi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Uzman Çavuş Burhanettin Kıyak’ı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Uzman Çavuş Kıyak’ın tutuklu diğer 7 sanığın tutuksuz yargılandığı davada sanıklar, "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, adam öldürmeye azmettirmek, adam öldürmek ve devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"la suçlanıyor. Dava, güvenlik nedeniyle Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nden Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı.

Cizre JİTEM davasının Eskişehir’deki ilk duruşmasına tutuksuz sanıklardan emekli Albay Cemal Temizöz, Cizre eski Belediye Başkanı Kamil Atağ, Adem Yakin, Kukel Atağ ve Temer Atağ katıldı. Tutuklu sanık uzman çavuş Burhanettin Kıyak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’ne, tutuksuz sanıklar Fırat Altın ve Hıdır Altuğ da Diyarbakır 6′ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne kurulan video konferans sistemiyle duruşmaya katıldı.

'Terörist gibi yakalanan bazı kişiler şantajla gizli tanık haline getirilebiliyor'

Duruşmada konuşan emekli Albay Cemal Temizöz, tüm sanıkların beraat ettiği Balyoz davasında da yargılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şerefli bir Türk subayı olarak 31 yıl hizmet verdim. 1 üstün cesaret ve feragat madalyası, 68 takdirname, 4 nakden ödüllendirme, 2 üstün birlik başarı ödülü aldım. Hesaplaşmak ve öç almak isteyenler görevim gereği mücadele ettiğim cemaat yapılanmasının ve halk mahkemelerini kurarak yargılamalar yaptıkları, kurtardık dedikleri bölgede oluşturdukları modeli bozarak devletten rehin alınanları geri aldığım için PKK terör örgütünün hedefinde oldum. Sonunda cemaat cephesinin kurduğu oyunla PKK cephesinin önüne atıldım.

"Terörist gibi yakalanan bazı kişiler şantajla gizli tanık haline getirilebiliyor. Gizli tanıkların ifadelerinden neden böyle yaptıkları ortaya çıkmıştır. Benimle ilgili hesaplaşma 2006 yılında başlamıştır. Cemaatle olan izleri ortaya çıkartmıştım. 2008 yılında Ergenekon soruşturması başında Silopi’ye polis görevlendirildi. Ellerindeki listeye göre tanık ve gizli tanık ayarlaması yapılıyor. 150 kişilik isim listesinde benim de ismim yer alıyordu. Hakim Oktay Kuban’ın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Beni itibarsızlaştırmak ve psikolojimi bozmak için Balyoz davasında da sanık yaptılar. O davadan beraat ettim. 2006 yılından itibaren sürekli hedef oldum. Gizli tanıkların alınmış olan ifadelerinin dijital ortamda tarafıma verilmesini istiyorum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un tanık olarak dinlenmesini istiyorum.”

Gizli ta nıklar ifadelerini reddetti

"Sokak Lambası" adıyla gizli tanık olan ve aynı zamanda davada sanık olarak yargılanan Hıdır Altuğ da duruşmada kendini savunarak, gizli tanık adı altında alınan hiçbir ifadesini kabul etmediğini ve olaylarla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

"Tükenmez kalem" adıyla gizli tanık olarak aynı zamanda davada sanık olarak yargılanan Fırat Altın da gizli tanık konumundayken vermiş olduğu ifadelerinin hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada dinlenen diğer sanıklar Adem Yakin, Kukel Atağ ve Temer Atağ da olaylarla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını belirterek mahkeme heyetinden beraatlarını istedi.

18 Haziran'a ertelendi

Eskişehir 2′inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti emekli albay Cemal Temizöz’ün, Oktay Kuban ve Sabri Uzun’un tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etmedi, tutuklu sanık Burhanettin Kıyak’ı cezaevinde kaldığı süre ve davayla ilgili delillerin toplanmış olması nedeniyle adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma,18 Haziran 2015 tarihine erteledi.