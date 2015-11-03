"Cemal Temizöz suçsuz ise İhsan Arslan'ı kim öldürdü?"

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği, 90’lı yıllarda Cizre’de işlenen 21 faili meçhul cinayetle ilgili açılan ve aralarında Emekli Jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması öncesinde change.org’da bir kampanya başlattı. Savcının tüm sanıklar için beraat kararı istemesi nedeniyle "Cemal Temizöz suçsuz ise #21İnsanıKimÖldürdü?" ismi verilen kampanyaya paralel olarak Hafıza Merkezi, 21 faili meçhulden İhsan Arslan hakkında bilgileri paylaştı. Davanın karar duruşması 5 Kasım’da görülecek.

Change.org'daki kampanyaya destek vermek için tıklayın.

Kampanyanın yürütücülerinden Hafıza Merkezi, Arslan'a ilişkin bilgileri internet sitesinde Zorla Kaybedilenler Veritabanı’nda paylaştı.

İhsan Arslan’ın eşi Şevkiye Arslan’ın eşinin ölümü ile ilgili süreci anlattığı videosunun da yer aldığı sitede dava dosyası ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: “1993 yılının Aralık ayı sonunda bir pazar günü sabah erken saatlerde panzerlerle Cudi mahallesine gelen askerler mahalledeki bütün erkekleri meydanda topladı. Askerler gözaltına alınmış olan İhsan Arslan'ı serbest bırakıp mahalleyi terk ettiler ancak Arslan tam evine yaklaşmışken 10-15 kişilik bir korucu grubu Arslan'ın önünü kesti ve ellerindeki taşlarla dövmeye başladı.

Şevkiye Arslan koruculardan Kamil Atak'a “Allah rızası için kocamı bırak, o hiçbir şey yapmadı” dedi. İhsan Arslan henüz yarım saat önce gözaltına alınmış olmasına rağmen Kamil Atak “İhsan çoktan gitti, sen de kalk evine git, yemin ediyorum aşirette kadınlar öldürülseydi şimdi seni de öldürürdüm” dedi.

İlerleyen günlerde Kamil Atak ve oğulları, Şevkiye Arslan'ın evine gelerek “Bana oy verin İhsan'ı bırakayım” dedi. Şevkiye Arslan tüm ailesine durumu anlatarak onları da oy vermeye ikna etti. Kamil Atak seçimleri kazandığı gün Yusuf Arslan kardeşini sormaya gitti ancak Kamil Atak “Kardeşin elimden çıktı” dedi. Ertesi gün Şevkiye Arslan tekrar Kamil Atak'ın evine gitti ona da “Git yoksa seni de öldürürüm” diye karşılık verdi. Ailesi İhsan Arslan’ı bir daha görmedi."

Kamil Atak'ın kardeşi Mehmet Nuri Binzet, 2009 yılında verdiği ifadede İhsan Arslan'ın nasıl öldürüldüğünü şöyle anlattı: “İhsan Arslan nezarethaneye getirildikten iki veya üç gün sonra Selim Hoca diye bilinen astsubay ile Yavuz kod adlı JİTEM grup lideri (Burhanettin Kıyak) tarafından sorgulandı. Dördüncü gün Kuştepe köyündeki Hizbullahçıların kullandığı bir sığınağa götürüldü, bir süre sonra sığınaktan iki el ateş sesi geldi.”