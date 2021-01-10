WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği ile ilgili kuşkular yaratan yeni gizlilik politikaları sonrası Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Her iki uygulama da Android'in uygulama mağazası olan Play Store'da WhatsApp'ı geride bırakmayı başardı.

Webtekno'nun haberine göre WhatsApp'ın kullanıcı gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişikliklerin ardından kullanıcılar, alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi göstermeye başladı. Android'in uygulama mağazası Play Store ve iOS marketi App Store'da WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında en dikkat çekenler ise Telegram ve Signal oluyor.

Telegram zaten uzun bir süredir gerek ülkemizde gerekse global pazarda kendine yer edinmeyi başarmış bir uygulamaydı. Öte yandan Signal ise özellikle Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı "Signal kullanın" paylaşımı sonrası bir hayli popülerleşti. Öyle ki her iki uygulama da Türkiye'de en popüler mesajlaşma uygulamaları listesinde WhatsApp'ı geride bıraktı.

WhatsApp'ı geride bıraktılar

Telegram, Android uygulama mağazası Play Store'da şu anda Türkiye'deki en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda bulunuyor. Telegram'ın hemen ardından Elon Musk'ın da önerisi olan Signal gelirken WhatsApp ise ancak 3. sırada kendine yer bulmuş durumda. WhatsApp'ın ardındansa Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP geliyor.

Tüm kategorilerde Türkiye'deki en popüler uygulamalara baktığımızda ise Telegram 2. sırada, Signal ise 6. sırada yer alıyor. Bu iki uygulamanın ardından 13. sırada WhatsApp, 19. sırada ise BiP bulunuyor.

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WhatsApp'ın yeni gizlilik politikaları kapsamında kullanıcıların 8 Şubat 2021 tarihine kadar güncellenen koşullara onay vermeleri gerekiyor. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların ise bu tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacağı bildiriliyor.

Şirket, bu kararına ilişkin kullanıcılardan gelen yoğun eleştiriler sonrası yaptığı açıklamada "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ve bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği ve Kanada’da zorunlu değil

Ülkemizdeki kullanıcılar, yeni kullanıcı sözleşmesini imzalamak ya da Telegram gibi alternatiflere yönelmek zorundayken, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Kanada’da sözleşme mecburi değil. Bu ülkelerdeki tüketiciyi korumaya yönelik yasalar sayesinde veri paylaşımına izin vermeyen kullanıcılar da WhatsApp kullanmaya devam edebiliyor. Umarız yakın zaman içinde ülkemizde de benzer kullanıcı hakları yasası çıkarılır ve verilerimiz güvence altına alınır. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…