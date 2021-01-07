Facebook ile kişisel verilerini paylaşmayanlar WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp'ta 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayanlar uygulamayı kullanamayacak. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak.

WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre onayla birlikte kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.

Hangi bilgiler toplanabilir?

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri