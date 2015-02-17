'Telefonu öldür' özelliği telefon hırsızlığını yarı yarıya azattı

Günümüzde en çok artış gösteren suçlardan biri akıllı telefon hırsızlığı. Hırsızların iştihanı kabartan binlerce liralık akıllı telefonlar, artık işlenen her iki suçun birinden olmuş durumda. Bunu önlemek için harekete geçen teknoloji devlerinin geliştirdiği ‘kill switch’ yani ‘telefonu öldür’ özelliği akıllı telefon hırsızlığını azaltmaya başladı.

Reuters’te yer alan habere göre son bir yılda New York’ta çalınan iPhone sayısı yüzde 25 azaldı. San Francisco’da ise çalınan iPhone’ların sayısı yüzde 40 düştü.

Başkan memnun

‘Telefonu öldür’ özelliğinin en büyük darbeyi vurduğu şehir ise Londra oldu. Resmi olarak paylaşılan bilgilere göre İngiltere’nin başkenti Londra’da da son bir yılda telefon hırsızlığı neredeyse yarıya indi. Konu hakkında açıklama yapan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ise durumdan olduça memnun. Johnson, “Sadece iki yıl önce pek çok büyük kenti etkileyen telefon hırsızlığı salgınına bu teknoloji sayesinde büyük darbe vurduk” dedi.

Yılda 2.6 milyar dolar

Telefonu öldür özelliği tüketicilere yılda 2.6 milyar dolar tasarruf sağlayabilecek. ABD ’de tüketiciler çalınan akıllı telefonlarının yerine yenisini almak için yıllık 580 milyon dolar para ayırıyor. Ayrıca operatörlere sigorta için de 4.8 milyar dolar ödeniyor. Ancak bazı sigortaların çalınmayı kapsam altına almaması da cabası. Analizde Kill Switch özelliğinin cihaz hırsızlarına karşı caydırıcı bir tedbir olduğu ifade ediliyor. Böylece hem 580 milyon dolar cepte kalacak hem de geniş kapsamlı sigorta ihtiyacı ortadan kalkarak 2 milyar dolar harcanmamış olacak.

ABD’deki Creighton Üniversitesi Ekonomi Profesörü William Duckworth ise olaya farklı bir açıdan bakıyor. ABD’de her yıl cep telefonu sigortalarına 5.5 milyar dolar harcandığını söyleyen Duckworth, kullanıcıların sadece fiziksel hasar sigortaları yaptırarak yılda 2.3 milyar dolar daha az harcayabileceklerini hesapladı. 2012’de ABD’de çalınan telefonlar nedeniyle fazladan 30 milyar dolar satış yapıldığını söyleyen Duckworth, bu teknolojinin caydırıcılığı sayesinde telefon hırsızlıklarının azaltılabileceğini düşünüyor.

İlk olarak Apple’ın iOS 7 işletim sistemi ile iPhone’larda kullanıma sunduğu ‘telefonu öldür’ özelliği, telefonları çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini korumaya yarıyor. Kaybolan veya çalınan telefonu geri bulabilenler, kullanıcı adı ve şifre girerek cihazı yeniden etkinleştirebiliyor. Şu anda Apple, Samsung ve Google marka akıllı telefonlarda bu teknoloji mevcut.