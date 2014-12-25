Akıllı telefonlar beynimizi değiştiriyor

Michelle Roberts

BBC muhabiri

İsviçre'de yapılan bir araştırmada, insan beyninin dokunmatik akıllı telefon teknolojisine adapte olduğu sonucuna varıldı.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, beyin faaliyetlerini gözlemlemek için EEG (elektro-ensefalografi) yöntemi kullanıldı.

Araştırma sonucu, eski moda telefon kullanıcıları ile akıllı telefon kullanıcılarının beyinlerinde belirgin farklar gözlemlendi.

EEG incelemelerine göre, akıllı telefon kullananların parmakları daha uyumlu çalışıyor.

Araştırmaya katılan 37 gönüllüden 26'sı dokunmatik ekranlı akıllı telefon, 11 kişi de eski moda telefon kullanıcısıydı.

Beyin mesajları incelendi

EEG yöntemiyle ellerden sinirler yoluyla beyine gönderilen ve beyinden gelen elektronik mesajlar inceleniyor.

Gönüllülerin kafalarına yerleştirilen elektrotlarla duyulardaki değişimler kaydedildi.

Araştırmacılar böylelikle, vücudun belirli bölgeleri için ne ölçüde beyin dokusu kullanıldığına dair bir resim çıkartabildiler.

Çalışma sonuçlarına göre, akıllı telefon kullanan denekler baş, orta ve işaret parmaklarını ekrana dokundurduklarında daha yüksek EEG beyin ölçümlerine sahip oluyor.

Sonuçlar dokunmatik ekranların ne sıklıkla kullanıldığına bağlı olarak değişiyor, daha sık kullananların EEG sonuçları daha yüksek çıkıyor.

Uzmanlara göre çalışma insan beyninin kolay işlenebilir ve deneyimlerle şekillenebilir yapıda olduğunun göstergesi niteliğinde.

Örneğin, keman çalanların beyinlerinde parmakların temsil edildiği bölge, müzisyen olmayanlara göre çok daha geniş bir alan kapsıyor.

Tekrar eden davranışlar beynin yapısını şekillendirdiği için, araştırmacılar müzisyenlerde görülen durumun akıllı telefon kullanıcıları için de geçerli olabileceğini düşünüyor.

Makalenin yazarı Zürih Üniversitesi Nörobilişim Enstitüsü'nden Arko Ghosh, "Akıllı telefon kullanımının gösterdiği ölçüm değişimleri beni gerçekten çok şaşırttı" dedi.

Ghosh, araştırma sonuçlarının akıllı telefonların günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğini gösterdiğini söyledi.

BBCTürkçe