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Yaşam

Telef olan inekleri için ağlayan yaşlı çifte yardım eli

Yıldırım çarpması sonucu 5 inekleri telef olmuştu

27 Ağustos 2016 18:57

Kütahya’da 8 ineğinden 5’i yıldırım düşmesi sonucunda telef olan 66 yaşındaki Hüseyin Girkin ile 62 yaşındaki eşi Fatma Girkin’e Kütahya Valiliği yardım elini uzattı, hayırsever bir işadamı da 3 düve gönderdi.

Olay, geçen Perşembe günü merkeze bağlı Akoluk Köyü’nde meydana geldi. Hüseyin Girkin ile eşi Fatma Girkin’e ait inekler merada otlarken, bölgeye yıldırım düştü. 8 inekten 5’i telef oldu. Girkin çifti, telef olan ineklerine sarılıp gözyaşı döktü.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Girkin çiftine yardım etmek için çok sayıda kişi Kütahya Valiliği’ne mesajlar gönderdi. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Oğuzhan Kılıç'ın haberine göre, Vali Yardımcısı Yüksel Kara da Girkin çiftini evlerinde ziyaret etti. Kara, aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı acil yardım ödeneğinden ilk olarak 3 bin lira nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

 

3 düve gönderdi

 

Bu arada olayı sosyal medyadan öğrenen Burdur’daki bir ithal hayvancılık şirketi sahibi Mustafa Kaya da aileye 3 adet düve yardımında bulundu. Düveler Girkin çiftinin 33 yaşındaki oğulları Ahmet Girkin’e teslim edildi.

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