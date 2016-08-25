T24 LogoT24 Logo
Gündem

Telef olan ineklerine sarılıp ağladılar

Yaşlı çiftin 8 ineğinden 5’i yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu

25 Ağustos 2016 22:47

Kütahya merkeze bağlı Akoluk köyünde yıldırım isabet etmesi sonucu 8 ineğinden 5'i telef olan ve başka geçim kaynağı bulunmayan yaşlı çift, kaybettikleri ineklerine sarılarak ağladı.

Sosyal medyada başlatılan çağrılar sonrası Kütahya Valiliği, aileye ulaştıklarını ve gerekli çalışmayı başlattıklarını duyurdu. Valilik, "Akoluk Köyünde yıldırım isabet etmesi sonucu hayvanları telef olan aileye ulaşıldı.Valiliğimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Haber7’nin haberine göre, merkeze bağlı Akoluk köyünde yaşayan Ahmet Girkin (33), ailesine ait 8 ineği otlatmak için Kızıleğrek mevkisindeki meraya götürdü.

Girkin, bir süre sonra inekleri merada bırakıp yakındaki nohut tarlasına gitti. Aniden başlayan şiddetli yağış sırasında yıldırım düştüğünü fark eden Ahmet Girkin, döndüğünde büyükbaş hayvanlardan 5'inin telef olduğunu gördü.

Olayı haber alıp meraya gelen baba Hüseyin (66) ve anne Fatma Girkin (62) ise gördükleri manzara karşısına fenalık geçirdi. Yaşlı kadın ve eşi, ölen ineklerine sarılarak gözyaşı döktü.

Ahmet Girkin, yaptığı açıklamada, yağış sırasında ağaç altında bekleyen ineklerin yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu söyledi.

Girkin, "Ben köyde çiftçilikle ve hayvancılıkla geçimimi sağlayan biriyim. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyorum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

 

"Bazılarının karnında buzağı da vardı"

Fatma Girkin de telef olan hayvanlarından başka hiçbir gelirlerinin olmadığını söyledi.

Girkin, "Yıllar önce bir ineğimiz vardı. Bu inekler ondan çoğaldı ve 8 ineğimiz oldu. Şimdi 5'i telef oldu. Bazılarının karnında buzağı da vardı. Biz bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Her şeyimiz bu ineklerdi. Bu hayvanlar benim evladım gibiydi. Bize oğlumuz bakıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri de köye gelerek telef olan ineklerle ilgili inceleme yaptı.

3 inek gönderildi

Çifte 3 inek gönderildi. Fatma Girkin, "Allah razı olsun" diye teşekkür etti.

 

ETİKETLER

yaşlı çiftineksarılma
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-25T22:47:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/telef-olan-ineklerine-sarilip-agladilar,356872","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/telef-olan-ineklerine-sarilip-agladilar,356872"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24