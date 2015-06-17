'Tel Abyad'da öldürülen IŞİD'lilerin pasaportunda Türkiye damgası' iddiası!

Med Nûçe TV temsilcilerinden Amed Dicle, Tel Abyad’da YPG’ye karşı savaşan IŞİD militanlarından üzerinden çıktığı iddia edilen kimlik ve pasaportların fotoğraflarını paylaşarak, örgüt mensuplarının Suriye’ye Türkiye’den giriş yaptığını iddia etti.

Amed Dicle, attığı ‘tweet’te “Tel Abyad'da öldürülen çetelerin üzerinde kimlik ve pasaportlar… Ve tabii ki Türkiye’den giriş yapmışlar” dedi.

Amed Dicle’nin paylaştığı fotoğraflar arasında bir Rus pasaportu ile Türkçe düzenlenmiş “Yabancı Tanıtma Belgesi” ile İstanbul’dan giriş yapıldığı görülen bir Libya pasaportu görülüyor.