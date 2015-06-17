Times: Tel Abyad'da yenilen IŞİD militanları Türkiye'ye kaçıyor

Bugün Times gazetesinde yer alan Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Tel Abyad'da yenilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının sakallarını keserek Türkiye'ye kaçtığı yazıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Times'da yayımlanan haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Suriye sınırındaki Tel Abyad IŞİD'in kontrolündeyken, Türkiye tarafındaki bir kıyafet mağazası, radikallerin halifelik ilan ettiği bölgeye gidenlere çok sayıda burka satmıştı. Ancak köktendinciler yenildikten sonra IŞİD üyeleri kimliklerini gizleyerek Türkiye'ye kaçmaya ve izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar."

"Kürt kuvvetleri kenti ele geçirmeden saatler önce çoğu IŞİD militanı güneye, Suriye'de en güçlü oldukları şehir Rakka'ya kaçtı. Bazıları ise Kürt Halk Koruma Birlikleri (YPG) bayrağını dikmeden Türk yetkililere teslim oldu. Bir kısmının ise sakallarını keserek diğer mültecilerle birlikte Türkiye'ye girdiği belirtiliyor."

"Tel Abyad'dan kaçan bazı kişiler gazetecilerle konuşmaktan memnunken, bazıları ise tek kelime etmeden etrafı izliyor; yüzlerindeki yeni yaralar dikkat çekiyor."

"Birkaç ay önce durdurulamaz görünen IŞİD'in büyüsü bozuluyor. Ancak kentten kaçan harap olmuş halk, Kürtlerin zaferini coşkuyla karşılamıyor. YPG askerleri kutlama yaparken, sınıra gelenler geri dönemeyeceklerini söylüyor."

'Kürtler bize İSrail'in Filistin'e yaptığını yapıyor'

"İçlerinden biri 'Bir ay sonra geri dönmek için yeni bir pasaporta ihtiyacım olacak, Kürt pasaportuna' diyor. Bir diğeri ise 'Daha önce Dawla'mız (Arapça devletimiz) vardı, şimdi orası Kürtlerin Dawla'sı" diyor."

"Kürtlerin üç hafta süren Tel Abyad kuşatması sonucunda binlerce kişi yerinden edildi; çoğu YPG'nin evlerini ve tarlalarını yakarak onları gitmeye zorladığını söylüyor. Çiftçi Halil el-Dam 'Ben gitmeden önce tarlalarımı ateşe verdiler. Kürtler bize İsrail'in Filistin'e yaptığını yapıyor' diyor."

"ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, sahadaki doğru ortağın seküler, Batı'ya bakan ve ideolojik olarak IŞİD'le savaşan Kürtler olduğunu düşünüyor. Ancak Tel Abyad'dan kaçan Sünni Araplar için bu durum, radikalleri yenmekten çok Kürtlerin devlet kurmasına yönelik bir yardım olarak görülüyor. El-Dam 'Amerika Kürtlere özel bir destek veriyor. Özgür Suriye Ordusu IŞİD'le savaşırken onunla durmuyor. Ve kimse insanları korumuyor' diyor."