Tel Abyad: IŞİD'in Suriye’deki en büyük yenilgisi

Tel Abyad’ın YPG ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki müttefikleri Burkan el Fırat’ın eline geçmesinin yankıları sürüyor. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Tel Abyad’ın ele geçirilmesinin bu örgütün bir yıl önce halifeliğini ilan ettiğinden bu yana Suriye’de yaşadığı en büyük yenilgi olduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Gülden Aydın’ın haberine göre, Abdülrahman, Tel Abyad ile IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka arasındaki ikmal hattının kesilmesiyle örgütün çok daha batıdaki komşu Halep vilayetindeki sınır geçitlerine dayanmak zorunda kalacağını, bunun da lojistik hatlara birkaç yüz km eklenmesi anlamına geleceğini söyledi.

Tel Abyad ile Rakka arası 90 km’ydi. IŞİD halen Halep vilayetinde Carablus Sınır Kapısı’nı elinde tutuyor.

Gözlemevi, bazı IŞİD mensuplarının Türkiye’ye kaçtığını da iddia etti. ‘PYD’nin sözcüsü Ahmed Seyxo , “IŞİD (önceki gün) fazla savaşmadan geri çekildi. Kolay bir zaferdi” diye konuştu.

Amerikan AP ajansı YPG’nin Tel Abyad’a ilerleyişinde ABD’nin önemli hava desteği sağladığını, hem kent içinde hem de ikmal hatları boyunca IŞİD hedeflerini etkili bir biçimde bombaladığını yazdı.

IŞİD keskin nişancıları ateş açıyor

Suriye’de Türkiye ile sınırda yer alan Tel Abyad’ın çevresi PYD’nin silahlı kanadı YPG ve müttefiki Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Burkan el Fırat güçlerinin eline geçse de terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) keskin nişancıları kent merkezinde halen faal.

YPG kaynaklarının verdiği bilgiye göre IŞİD kent merkezinden çekilirken Kanas keskin nişancı tüfekli birimlerini Tel Abyad’da sakladı.

YPG kaynaklarına göre IŞİD, Tel Abyad çevresindeki Cürün, Kendal, Sekeri köylerinden temizlendi. Ancak kent merkezinde küçük çaplı çatışmalar henüz tam olarak sonlanmadı. Kanas keskin nişancı tüfeği taşıyan IŞİD militanları saklandıkları mevzilerden, kentte arama tarama faaliyeti yürüten YPG ve Burkan el Fırat güçlerine ateş açıyor.

Tel Abyad-Kobani karayolu da, 17’nci kilometreden itibaren ağır silahlarla karşılıklı ateş altında bulunuyor. Bu yol kutlama yapmak için Kobani’den Tel Abyad’a gitmek isteyenlere de güvenlik nedeniyle kapatıldı.