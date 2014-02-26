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Teknoloji Bakanı Fikri Işık: Ses kaydı incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj

Teknoloji Bakanı Fikri Işık: Kriptolu telefonlara bakan 5 kişi izne ayrıldı. İdari soruşturma ve teknik inceleme talimatı verdim

26 Şubat 2014 15:41

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarının, "incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj olduğunu" söyledi.

Fikri Işık, şunları söyledi:

"Yeni atanan BİLGEM Başkanı’na verdiğim talimat, kriptolu telefonların incelenmesidir. Bu talimat dün verilmedi. Talimatı 1 Şubat’ta verdim. Güvenlik, donanım ve yazılımı incelemeye alınacak. Kriptolu telefonlara bakan 5 kişi izne ayrıldı. İdari soruşturma ve teknik inceleme talimatı verdim.

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen o ses kayıtlarını ilk dinlediğimde çok açık montaj olduğunu hissettim. Başbakan Konya’da olduğu halde Ankara’da olması, biri sessiz konuşurken diğerinin bağırması psikolojik olarak normal olmaz. Çok açık ve net bir montaj. Teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj olduğu görülüyor.

Kılıçdaroğlu, Ağrı Dağı’nı herhalde Konya’da sanıyor. Bildiğim şey, kriptolu telefonların dinlenmesi. Kimin ve nasıl incelediği teknik incelemenin sonucunda ortaya çıkacaktır."

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