Tehditler üzerine Şafak Yayla'nın mezarı üzerine beton döküldü

Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen eylemde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan ve düzenlenen polis operasyonu sonrası hayatını kaybeden Şafak Yayla’nın mezarı, üzerine ve çevresine beton dökülerek koruma altına alındı. Yayla Ailesi, bu kararı alma sebeplerinin, “Onu çıkarıp dereye atacağız” tehditleri olduğunu söyledi.

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Karabörk köyünde yaşayan anne Aysel Yayla, eve taşlarla saldırıldığını ve tehdit edildiklerini anlattı ve şunları söyledi:

“Ne olur ne olmaz diye, mezarın yanlarını ve üstünü betonla kapattık, üzerine de toprak döktük. Gece oğlumu oradan mezardan çıkarıp alırlarsa ne yapacağız? Sabaha kadar balkonda el feneri ile mezara bakıp oğlumu bekliyorum.”

Baba Şinasi Yayla ise “Eğer oğlum bu yaşta ölümü seçmişse ona saygı duyuyorum. Ölen savcı kardeşime Allah rahmet eylesin. Ben oğlumun tarafında olmak zorundayım. Ama inanın, savcı kardeşime de üzüldüm” dedi.