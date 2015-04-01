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DHKC'li eylemcinin annesi Aysel Yayla: Katilleri sakladılar, oğlumu öldürdüler

Çağlayan Adliyesi’ne rehine eylemi sırasında yapılan polis operasyonu sonucu öldürülen eylemcinin annesi konuştu

01 Nisan 2015 17:54

Çağlayan Adliyesi’ne rehin eylemi sırasında yapılan polis operasyonu sonucu öldürülen DHKC'li Mehmet Şafak Yayla ile Bahtiyar Doğruyol’un Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu’na gelen Mehmet Şafak Yayla’nın annesi Aysel Yayla, “Çok üzgünüm. Katilleri sakladılar. Oğlumu öldürdüler” dedi. 

Cenazeler hakkında bilgi almak için gelen iki kişiyi yaka-paça gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, slogan attı. Polis minibüsüne bildirilenler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cenazeleri almaya çok sayıda kişinin geleceği bilgisini alan polis, Adli Tıp Kurumu önündeki ablukayı artırdı.

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