DHKP-C'li Yayla'nın babası hastanelik edildi

Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin aldıktan sonra şehit ettiği belirtilen iki kişiden birisi olan DHKP-C’li Şafak Yayla’nın babası Şinasi Yayla ve annesi Aysel Yayla, cenazeyi almak üzere dün sabah Trabzon Havalimanı’na geldi. Şafak Yayla'nın babası Trabzon'da darp edildi.

Hasan Demir’in Cihan’da yer alan haberine göre, sabah saatlerinde eşi ile birlikte oğlu Şafak Yayla'nın cenazesini almak için Trabzon Havaalanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen Şinasi Yayla, uçağa alınmadı. Aşırı alkollü olduğu için uçağa alınmadığı iddia edilen baba Yayla, tekrar memleketi Giresun'a dönmek için Trabzon'un Moloz semtindeki minibüs duraklarının bulunduğu yere geldi. Burada oğlundan bahsetmesi üzerine çevredekilerin saldırısına uğrayan Şinasi Yayla, aldığı darbeler üzerine emniyet mensupları tarafından hastaneye kaldırıldı. Numune Hastanesi'nde tedavisi yapılan Şinasi Yayla, yine emniyet mensupları tarafından Giresun il sınırına kadar götürülerek memleketine gönderildi.