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Savcıyı öldüren eylemcilerden Şafak Yayla'nın ailesi cenaze için İstanbul'a gitti

Geceyi memleketindeki evinde geçiren anne ve babanın ilaçla sakinleştirildiği, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı belirtildi

01 Nisan 2015 11:44

Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan rehin alma olayına karışan DHKP-C'li eylemcilerden Şafak Yayla'nın Giresun'da yaşayan ailesi, cenazeyi teslim almak üzere İstanbul'a gitti.

Geceyi memleketindeki evinde geçiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öne sürülen Yayla'nın anne ve babasının ilaçla sakinleştirildiği, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

Üç çocuk sahibi anne ve baba Yayla, oğullarının cenazesini teslim almak üzere karayolu ile Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Aile buradan İstanbul'a geçiş yaptı.

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