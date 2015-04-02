DHKP-C'li Yayla'nın cenazesi toprağa verilirken evi taşlandı

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C üyesi iki kişiden Şafak Yayla'nın cenazesi, memleketi Giresun'un Çanakçı İlçesi'ne bağlı Karabörk Köyü'ne getirildi. Yayla'nın köyde defnedilmesine karşı çıkan bir grup, cenaze evini taşladı. Cenaze, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

İstanbul 'da annesi Aysel Yayla ve yakınları tarafından teslim alınanŞafak Yayla'nın cenazesi bir minibüsle bugün memleketi Giresun'un Çanakçı İlçesi'ne bağlı Karabörk Köyü'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında Çanakçı- Görele yolunda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı, araçları durdurarak arama yaptı.

Cenazenin Çanakçı ilçe merkezinde getiriliyi sırasında bir grup genç cenazeyi taşıyan araca yönelerek küfür etti. Yolda durmak zorunda kalan cenazenin bulunduğu araç, güvenlik güçlerinin grubu sakinleştirmesi sonrası hareket ederek Karabörk Köyü'ne ulaştı. Jandarma güçleri güvenlik önlemleri alarak cenaze evinin bulunduğu bölgeye, araçların girmesine izin vermedi.

Evinin bahçesine gömüldü

Bu arada cenazenin köyde defnedilmesini istemeyen yaklaşık 20 kişilik grup da "Terörist buraya defnedilmesin, kimsesizler mezarlığına gömülsün" diye bağırarak cenaze evine yöneldi. Barikat oluşturan jandarmanın geçişine izin vermediği grup, üst yola çıkıp cenaze evini taş yağmuruna tuttu.

Jandarmanın müdahale ederek grubu uzaklaştırmasının ardından Şafak Yayla, yakınlarının katıldığı törenle evinin yakınında toprağa verildi.

Dayısı: Bu toprağın çocuğu

Cenaze töreni sırasında Şafak Yayla'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döken dayısı Esat Berberoğlu, "Önemli olan 3 insanın kaybı. Çok başarılı bir operasyonu var devletin ama 3 de ölü var" dedi. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonu başarılı olarak kabul etmediklerini söyleyen Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bu çocuk, bu toprağın çocuğu. Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir çocuk. Bunların nedenleri nelerdir acaba? Şimdi çekiyorsunuz, altına 'terörist' diye yazacaksınız. Lanet olsun, bu ülkenin teröristi kimse, lanet olsun. Terörist bu ülkenin toprağını satanlardır. 20 bin kişinin katiline terörist diyemeyenler, bu çocuğa terörist diyor. Herkese ilan ediyorum; Şafak Yayla terörist değildir. O savcıya da yazık. O bizim düşmanımız değil ki."