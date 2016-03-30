“Tehdit, şiddet, tecavüz yaşayan kadının işlediği cinayet nasıl meşru müdafaa olmaz?”

TBMM’de Boşanmaları araştırma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şiddet gördüğü eşini öldüren Nevin Yıldırım’ı hatırlatarak, “İyi hal indirimlerinin erkeklere mahsus bir hukuksal mekanizmaya dönüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Taşdemir, “Isparta Yalvaç’ta tehdit, baskı ve şiddetle sürekli tecavüz yaşayan ve bunun sonucunda hamile kalan Nevin Yıldırım, tecavüzden kurtulmak ve kendini korumak için Nurettin Gider’i öldürdü. Açıkça meşru müdafaada bulunmuş olduğu ve bu yüzden ceza almaması gerektiği halde, bırakın meşru müdafaa kapsamında ele alınmayı, kadınları katleden erkekler için mutlaka uygulanan ceza indirimleri bile Nevin Yıldırım’a uygulanmadı. Nevin Yıldırım’a 25 Mart’ta müebbet hapis cezası verildi. Şimdi karar temyizde. İyi hal indirimlerinin erkeklere mahsus bir hukuksal mekanizmaya dönüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Taşdemir’in Adalet Bakanı Bozdağ’a yönelttiği diğer sorular şöyle:

“Kadın suçluluğu üzerine çalışanlar kadın suçlarının büyük kısmının “adam öldürme” suçu olduğunu ve bu suçların da birincil derecede yakınlara karşı işlendiğini bilir. Yani kadın suçluluğunun temelindeki sorun, kronikleşmiş şiddet ve taciz sorunu olarak karşımıza çıkar. Siz bu bağlamda kadın suçluluğu ve kadına yönelik şiddet arasındaki ilişkiye yönelik bakanlık olarak bir çalışma yaptınız mı?”



“HDP’nin 6 aydır cezaevi ziyareti izni alamıyor”



Taşdemir, Diğer partilere tanınan cezaevi ziyareti kolaylığının kendilerine de sağlanmasını talep etti. Adalet Bakanı, komisyon olarak cezaevi ziyareti bulunabileceklerini ifade edince Taşdemir de, ‘Ben bir milletvekili olarak gitmek istiyorum’ dedi. Komisyonda, bakan Bozdağ cezaevlerinin kreşleri konusunda da bilgi verdi. Cezaevlerinin tümünde ve kapalı cezaevlerinin bir kısmında kreş olduğu belirtildi. Taşdemir, Bakana 247’si ağır 649 hasta tutsak olduğunu ve Celal Şeker ile ilgili durum aktardı. Bozdağ, adli tıp kurumunda işleyen sürece dikkat çekti. HDP’li Taşdemir, 6 aydır cezaevleri için kendilerine izin verilmediğini söyledi.