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Kadınlardan İthaki Yayınevi'ne Virginia Woolf baskını!

İthaki Yayınları, Virginia Woolf biyografisinde kullandıkları eril dilden dolayı özür dilemişti

12 Mart 2016 14:18

İthaki Yayınevi'nin Dünya Klasikleri dizisinde yer verilen “farklı” üsluptaki yazar biyografileri arasından,  Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabındaki biyografisini anlatan yazıya ilişkin gelen tepkilere yayınevinin basılması da eklendi.İthaki Yayınları'nın “maksadını aşan eril dilden” ötürü okurlardan özür dilediği açıklama yeterli görülmedi ve Yeryüzü Kadınları isimli oluşum, İthaki Yayınevi'nin ofisinin kapısına ve duvarlarına mor boya döküp "Virginia geri döndü!" yazarak tepki gösterdi.  

Yeryüzü Kadınları isimli oluşum, Virginia Woolf'un biyografisindeki yazılanlara tepki göstermek amacıyla İthaki Yayınevi'nin Bahariye'deki ofisine gidip mor boyayla "Virginia Uyandı!" yazdı. Tepkilerin bu şekilde ortaya koyan Yeryüzü Kadınları, Facebook hesaplarından "Virginia Yeryüzü'ne geri döndü! Virginia Woolf hakkında cinsiyetçi biyografi hazırlayan kadın düşmanı İthaki Yayınları'nı Yeryüzü Kadınları ziyaret etti. İthaki Yayınları'nı boykot ediyoruz!" dedi.

 

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